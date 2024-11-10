桃芝颱風｜明日至後日進入本港800公里範圍 屆時發一號戒備訊號

【18:00 】更新：根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在明日(10日)稍後至星期二(12日)初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及桃芝的共同影響下，周三及周四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

【14:00】更新：天文台表示，過去兩三小時，銀杏繼續向西南方向移動並遠離本港，本港風力進一步減弱，將在下午3時20分取消一號戒備信號。

天文台今日(10日)表示，在過去兩三小時，銀杏繼續減弱並向西南移動，逐漸遠離廣東沿岸。本港風力亦逐步減弱。天文台已於10時20分改發一號戒備信號。幼稚園的下午班今日將恢復上課。