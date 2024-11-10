熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-10 18:12:00

桃芝颱風｜明日至後日進入本港800公里範圍 屆時發一號戒備訊號

分享：
「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝)

「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝)

adblk5

【18:00 】更新：根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在明日(10日)稍後至星期二(12日)初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及桃芝的共同影響下，周三及周四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

【14:00】更新：天文台表示，過去兩三小時，銀杏繼續向西南方向移動並遠離本港，本港風力進一步減弱，將在下午3時20分取消一號戒備信號。

天文台今日(10日)表示，在過去兩三小時，銀杏繼續減弱並向西南移動，逐漸遠離廣東沿岸。本港風力亦逐步減弱。天文台已於10時20分改發一號戒備信號。幼稚園的下午班今日將恢復上課。

桃芝路徑及強度存在變數

天文台預測，本港今日吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢逐漸減弱。大致多雲，初時有幾陣驟雨。海有大浪及湧浪。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋桃芝會在今明兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，有較大機會移向華南沿岸，但其路徑及強度存在變數。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本週中期天氣漸轉不穩定，風勢較大。

adblk6
「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝) 「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝) 「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝) 「桃芝」正逐漸靠近本港。(鍾式明攝)

天文台預測，周一及周二氣溫介乎25至29度，日間部分時間有陽光。周三及周四天氣不穩，氣溫介乎25至28度，大致多雲，有幾陣驟雨。周末天氣好轉，日間短暫時間有陽光。

秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能