桌球天王憑「優才」成香港居民 奧蘇利雲讚稅制佳 美食吸引

世界桌球天王移民香港！入境處昨日在社交網頁披露，英國桌球名將、綽號「火箭」的七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，已通過「優秀人才入境計劃」落戶成為香港居民。48歲的奧蘇利雲表示，約數月前申請優才計劃，解釋自己「一年有至少一半時間在內地及港澳」，有香港身份證更方便出行。
奧蘇利雲又提到，自己在港待過很長時間，有很多美好時光和朋友，亦很享受在港生活，而桌球在本港很受歡迎。他又指，香港有良好的稅制，也有吸引的美食和文化，令香港成為一個理想的居住地，若想擁有美好生活，一定要來香港。他表示，未來希望為香港做些事和放鬆一下，或開設桌球學校，亦會練習桌球及與朋友聚會；由於作賽而可能1年內只有4至5個月在港，數年後或搬來香港定居。
體育界：冀爭取與本港運動員交流
香港桌球總會主席羅永聰表示，香港桌球界及球迷都歡迎奧蘇利雲成為香港居民，如桌球項目在體育學院能夠保持A級資格，會爭取邀請對方與本港精英運動員交流和作指導。
立法會議員、民建聯鄭泳舜亦希望，奧蘇利雲未來可與本地運動員有更多交流和接觸的機會，並指香港在體育仲裁、運動醫學、運動科學和教練等領域均需要專業人才，期望日後有更多體育優才來港定居；而近年不少著名體育球星透過相關人才計劃成為香港居民，亦反映香港具備匯聚人才的優勢。