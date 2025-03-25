桌球網球續成A級項目 高球升呢 精英運動員資助增8.3%

目前體育項目要成為「A級」精英體育項目，需要符合特定條件，早前有運動員憂慮桌球未符條件而遭「降級」。政府昨宣布，桌球和網球將繼續獲保留為A級項目；而最少8個成績理想的項目獲升至A級或B級項目，其中高爾夫球獲升至A級。此外，下月1日起，所有精英運動員的直接資助額會增加8.3%。
根據政府目前對A級精英體育項目的評審機制，相關項目須在過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運競賽項目；惟部分項目未符上述要求，例如桌球在2030年才重返亞運，令其A級項目資格只能持續至本月底。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨表示，體育委員會決定，未來兩年，桌球和網球繼續成為A級精英項目。
羅淑佩解釋，體育項目能否成為奧運或亞運項目，決定權在奧委會或亞委會上，並非運動員可決定。因此，經調整後，對桌球項目的要求改為由1997年、以中國香港名義作賽起，最少3次成為或即將成為奧運或亞運競賽項目。至於網球方面，她指，由於網球沒有世錦賽，故加入在四大滿貫賽事、台維斯盃及金夫人盃中取得前3名的達標條件。
全職成年隊每月資助增至一萬元
此外，當局亦討論了精英運動員的直接財政資助，去年的施政報告提出邀請體院檢討資助機制，現已完成檢討。羅淑佩表示，自下月1日起，所有精英運動員包括殘疾運動員的直接資助，將上調8.3%。她表示，體院考慮到2022年至今年的消費物價升幅、市場薪酬趨勢，和吸引體育人才的需求，委員會認為加幅合理。另外，全職成年隊標準資助額將由現時的每月7,130元，調升至每月10,000元。體院亦會為精英殘疾運動員，引入成年隊組別，改善殘疾運動員的培訓階梯。
羅淑佩又指，調整資助的目的是提升對精英運動員的支援，讓他們在相對穩定的經濟情況下訓練，強調體院運動員非「打工仔」，坊間將資助視為運動員薪酬的看法需要修正。她解釋，運動員除有財政資助，亦會接受全面支援，包括住宿、飲食、教練費、醫療團隊等，相信這些協助已經足夠適切和全面。