桌球網球續成A級項目 高球升呢 精英運動員資助增8.3%

目前體育項目要成為「A級」精英體育項目，需要符合特定條件，早前有運動員憂慮桌球未符條件而遭「降級」。政府昨宣布，桌球和網球將繼續獲保留為A級項目；而最少8個成績理想的項目獲升至A級或B級項目，其中高爾夫球獲升至A級。此外，下月1日起，所有精英運動員的直接資助額會增加8.3%。

根據政府目前對A級精英體育項目的評審機制，相關項目須在過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運競賽項目；惟部分項目未符上述要求，例如桌球在2030年才重返亞運，令其A級項目資格只能持續至本月底。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨表示，體育委員會決定，未來兩年，桌球和網球繼續成為A級精英項目。