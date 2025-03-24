桌球網球高爾夫列A級精英項目　全職成年隊最低資助增至每月1萬

羅淑佩主持體育委員會會議後會見記者 (蘇文傑攝)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）主持體育委員會會議後公布精英運動項目升級安排，桌球及網球將會在未來兩年繼續保留為體育學院「A級」精英項目，另有8個成績理想的項目將由今年4月起升級，當中高爾夫球升A級。下月起所有精英運動員，包括殘疾運動員，直接資助額會加8.3%，成年隊資助為全職運動員的入門組別，現時標準資助額每月為7,130元，將提高至每月1萬元，她指調整參考了其他培訓計劃，對於全職資助而設立，委員一致同意調整。 考慮個別項目獨特性 準則需有彈性 羅淑佩表示，與體育界朋友討論許多課題，介紹精英體育項目資助制度及精英運動員直接資助機制。政府一直透過精英體育項目資助制度，決定甚麼項目可成為A級或B級項目，若能成為A或B級，能獲得額外資助發展。

精英運動員直接資助額調高8.3% A級項目運動員可在香港體育學院接受全面訓練，為確保制度能緊貼運動員需要及國際體壇最新發展，文體旅局在每屆奧運及殘奧後檢討安排，根據資格要求運動員成績，決定個別項目升級或降級，聽到業界提出意見後，一致認為要充份考慮精英體育發展需要，及個別項目的獨特性，故需要有彈性，因此體育委員會對現時制度作出調整，當中桌球及網球將會在未來兩年繼續成為A級項目，另一個則是殘疾人保齡球維持B級；另有8個成績理想的項目將由今年4月起升級，當中高爾夫球升A級，獨木舟及殘疾人游泳升B級等。羅淑佩表示愈來愈多項目升級，除反映運動員能力外，他們在不同級別比賽成績不斷進步，證明一直以來精英體育政策方向正確。 她說，某些體育項目要符合「過往四屆及未來兩屆、最少三次成為奧運或亞運項目」這個準則會有困難，調整資助制度後，桌球和網球可繼續成為「A級」項目。

至於在直接資助機制方面，體院有不同計劃，讓運動員有穩定經濟環境可安心訓練。近年香港運動員表現出色，於巴黎奧運及殘奧會後，社會希望檢視運動員資助，施政報告亦提出邀請體院檢討資助機制，現在已完成檢討。所有精英運動員包括殘疾運動員，直接資助額由今年4月1日起，上調8.3%。上次調整在2022年，體院考慮到2022年至今的消費物價升幅、市場薪俸趨勢、吸引體育人才的需求，委員一致認為8.3%升幅合適。成年隊資助為全職運動員的入門組別，現時標準資助額每月為7,130元，今年4月1日起將提高至每月1萬元，調整參考了其他培訓計劃，對於全職資助而設立，委員一致同意調整。 為優化殘疾運動員的培訓階梯，體院同樣將引入成年隊組別，現時殘疾運動員無成年隊的安排，改變後相信可吸引更多殘疾運動員投入全職的行列。 鄭泳舜：助年輕選手加入精英運動員行列 對於桌球及網球在未來兩年獲繼續保留在體育學院A級精英項目地位，另有8個體育項目獲升級，立法會議員鄭泳舜表示支持。他期望，此舉有助於上述多項精英體育項目的進一步發展，吸引更多年輕選手，加入精英運動員行列。至於增加精英運動員的直接資助，鄭泳舜相信，充足的資助能有效減輕運動員的壓力，讓他們安心訓練，消除後顧之憂，專注於比賽，力爭在國際賽事中創造佳績，有助提升本港在各項運動的整體競爭力。

CityLine必須交代印錯票事件 做好補救工作 另外，英國著名樂隊Coldplay於4月在啟德體育園舉辦演唱會，但部分門票資料出錯，要更換新版門票。羅淑佩指，事件必須由售票公司CityLine去解釋，政府知悉事件後已第一時間要求CityLine向公眾清楚、快速交代如何補救，及如何安排更換門票，亦認為CityLine需要就事件道歉。羅淑佩表示，現時距離演唱會開始仍有一段時間，政府會密切觀察情況，有需會作出要求或引導。