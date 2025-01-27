桌球館放寬青年限制 鄧飛：經營者面臨更多監管恐「阻做生意」

康文署宣布放寬桌球館年齡限制，有立法會議員質疑政策成效，新政做多好多工夫或面臨更多監管反令「阻住人做生意」，建議應先在學校或社區中心加設「波枱」更能培育青年對桌球興趣，亦有議員關心桌球室吸煙問題如「千年煙格」，建議當局先加強打擊，「唔係永遠叫波樓」。

建議學校社區中心加設「波枱」

康文署由下月25日起，接受持牌桌球館申請放寬入場限制，以推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展。通過審批的持牌桌球館，屆時可獲准將入場最低年齡限制由16歲下調至8歲；及放寬限制青少年進入的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。