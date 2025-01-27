桌球館放寬青年限制 鄧飛：經營者面臨更多監管恐「阻做生意」

康文署宣布放寬桌球館年齡限制，有立法會議員質疑政策成效，新政做多好多工夫或面臨更多監管反令「阻住人做生意」，建議應先在學校或社區中心加設「波枱」更能培育青年對桌球興趣，亦有議員關心桌球室吸煙問題如「千年煙格」，建議當局先加強打擊，「唔係永遠叫波樓」。
建議學校社區中心加設「波枱」
康文署由下月25日起，接受持牌桌球館申請放寬入場限制，以推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展。通過審批的持牌桌球館，屆時可獲准將入場最低年齡限制由16歲下調至8歲；及放寬限制青少年進入的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。
現場其他成年人爆粗 「老師如何阻止？」
對於有教育界人士建議青少年由學校老師陪同進入桌球館，身兼教聯會副主席的立法會議員鄧飛質疑實際操作，反問新政加強監管「做多咗嘢」反阻住人做生意：「上桌球館自由自在，有成年人好興奮，說了句不多講的説話，馬上制止成年人不能說髒話，還是要青少年快點結帳離開？為了吸引所謂青少年客人，但要做多很多功夫，或者面臨被監管的機會，遠遠大過吸收這些未成年客人之前，我覺得真係阻人做生意。」他認為培養青少年增加對桌球運動興趣，可在社區中心甚至資助學校加設桌球枱，請教練任教。
何敬康倡先打擊「千年煙格」：唔係永遠叫波樓
新民黨立法會議員何敬康認為放寬限制對桌球發展是好開始，惟指現時部分桌球室衞生情況不適合一家大細前往，室內吸煙情況嚴重，「如果唔係啲人永遠都會叫波樓」：「室內吸煙，不是吸完煙就沒有，長期吸煙的場所有煙味，我去過部分桌球室簡直是千年煙格，沒可能適合青少年或不吸煙的成年人。我了解的控煙辦有巡查不同場所，打擊工作不錯，但桌球室不太有力。」他建議當局審批前，應先檢查桌球館空氣質素及檢視洗手間衛生情況，控煙辦打擊桌球室室內禁煙的工作應加強。