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2024-12-24 16:26:30

桌球「世一」卓林普成香港居民：喜歡美食及人際互動(有片)

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桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室)

桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室)

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繼7屆桌球世錦賽冠軍的英國桌球手奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)通過優秀人才入境計劃(優才計劃)落戶成為香港居民，桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)最近亦透過計劃正式成為香港居民，昨日(23日)來港領取身份證。卓林普表示，近年在亞洲作賽的時間越來越多，來港原因在於喜歡本地美食及人際互動，期待在香港展開新生活，啟發更多本地桌球新星。

桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室) 桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室) 桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室) 桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室) 桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)透過優才計劃正式成為香港居民 (香港人才服務辦公室) 卓林普3月赴港參加桌球明星挑戰賽鬥奧蘇利雲，戴上口罩的馬曉晴低調入場支持「男友」，並與卓林普胞弟同坐。(資料圖片) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 現年24歲的港隊前花式溜冰運動員馬曉晴退役後除了做教練外，亦有參與演藝圈工作，今年已有網上傳她與卓林普有戀情。(馬曉晴ig) 英國著名桌球手卓林普(Judd Trump)近日亦透露自己「不再享受於英格蘭生活」，英媒指他目前正與前香港女子花式溜冰運動員、「滑冰女神」馬曉晴在香港生活。(資料圖片) 英國著名桌球手卓林普(Judd Trump)近日亦透露自己「不再享受於英格蘭生活」，英媒指他目前正與前香港女子花式溜冰運動員、「滑冰女神」馬曉晴在香港生活。(資料圖片) 桌球明星挑戰賽｜卓林普大讚香港一切都很好。（陳奕釗攝）

過去不時來港比賽的卓林普對香港已有一定了解，他昨日特地為香港人才服務辦公室拍攝短片參與快問快答，從地方、交通工具到美食話題揭示自己對香港的喜愛。

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太平山頂和維多利亞港都是遊客必經的香港地方，卓林普毫不猶豫選擇已經多次遊覽過的山頂，稱「從高處看香港美景，永遠都看不厭」。電車及渡輪同為香港標誌交通工具，卓林普明言兩者難以取捨，而他最終選擇蘊含豐富歷史故事的電車，希望能夠坐上電車穿梭於本地高樓與歷史文化之間。

卓林普又品嚐此前從未試過的菠蘿包、蛋撻及奶茶三款本地小食，對菠蘿包的第一感覺是甜而不俗，願意跟家人一同領略菠蘿包及其他地道小食。

香港人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，自己和卓林普一樣愛吃菠蘿包，期望未來可用「地膽」身份帶同卓林普一同探索城中美味。劉鎮漢欣喜越來越多海外或內地的傑出人才，在香港找到個人發展機遇和理想生活，並選擇和香港人一樣
以港為家，未來人才辦會繼續努力全球推廣，吸引更多香港未來需要的人才來港發展，其為他們提供更貼心更實用的落戶資訊，協助他們安居樂業。

其女友為「滑冰女神」馬曉晴

卓林普早前接受英媒訪問時，透露自己「不再享受於英格蘭生活」，報道指他目前正與前香港女子花式溜冰運動員、「滑冰女神」馬曉晴在香港生活。

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