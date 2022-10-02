梁兆基稱除非與內地完全通關才可回復營商條件 料「0+0」今季實施仍待明年首季才收效

「0+3」檢疫安排實施一個星期多，各界已寄望盡快放寬至「0+0」，香港總商會總裁梁兆基表示，「0+0」即使可在今季內推出，但要帶動客流、商務及大型活動回流香港，相信要到明年首季才能見到，希望當局盡快落實。他又說，若未能與內地完全通關，相信難以回復以往營商條件。

梁兆基在商台節目表示，大型活動需時，因此帶動客流等效應、令經濟明顯反彈需待明年首季才收效。他續指，總商會早前在疫情較嚴重時曾做調查，約30%企業考慮或已經離開香港，當中約10%屬永久遷離，認為對香港是警號，已離港企業會否回流，視乎是否仍側重大中華市場，若目標只為設立亞太區總部，新加坡與香港條件相若，遷走後便難以短期內回來，希望當局在香港完全復常後，努力招攬企業回來。

梁兆基重申，香港仍然具備優厚條件，對企業仍有很大吸引力，促請特區政府以積極態度招攬企業和推廣香港。他亦指，香港扮演中西橋樑角色，近年因內地消費市場可媲美美國，香港順理成章服務內地市場，但商界目前是「屋漏兼逢連夜雨」，一方急需在「反全球化」尋找新定位，一方面外國經濟差，通脹水平高企、戰爭及疫情，目前亦難以進入內地市場，指本港面對的問題相當艱鉅。

就特首李家超即將發表首份《施政報告》，梁兆基指，關注人才政策，他指過去本港輸入人才計劃門檻太高，同時只著重高端人才，中層人才同樣重要，例如香港要發展成創科中心，可能需輸入現時約10萬從業員多一倍、即多10萬外來人才，促當局優化居留條件、津貼等措施，以與新加坡等城市競爭。