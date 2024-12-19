梁君彥否認議員拉布以避免討論新議案 指「5、6年前就係拉布」(陳芷晴攝)

立法會議員表現不時有爭議，多名議員被質疑在上周四立法會會議討論議員議案期間「拉布」，以免開啟另一項議員議案的討論。立法會主席梁君彥不認同議員是拉布，反指「5、6年前（反對派）就係拉布」。 梁君彥今日舉行年結記者會，被問到上周大會，當立法會議員得悉首項議員議案討論至下午2時，就毋須開啟另一項議員議案辯論，可提早休會，便突然多了議員發言。梁君彥不認同議員是拉布，他指「5、6年前（反對派）就係拉布」，現時的議員則是討論，可留意最後幾名發言的議員「攞住疊紙入嚟」，有為發言準備。有部分議員反映無立法效力的議員議案內容空泛，梁君彥解釋議員是「五光十色」，代表不同階層，所以或有人認為某些議案不是息息相關。他舉例議會與看劇集不一樣，「議會事務唔一定好有趣，好多嘢係好沉悶」。

指議員有花邊新聞是好事 對於議員有不少花邊新聞，包括在各活動「打卡」。梁君彥希望大家諒解，議員需「接地氣」地會見選民，不只是坐在立法會工作，「有啲市民嚟到，要幫佢打卡」。他深信議員有尺度，表示「有花邊新聞咪好，代表有人識，乜都冇又話議員有冇做嘢㗎？」 立法會在本立法年度通過了34項政府法案，梁君彥以「敢擔當，做實事」形容議員表現，提高了治理效能，令本屆至今通過了83項政府法案，比上一屆同期增加48%，特別是完成了基本法23條立法。現今還有11項政府法案正在審議，梁君彥指「唔怕多，多啲嚟，密啲手。希望出年完成審議，唔會吊住唔通過」。他指明年10月或需提早結束會期，以配合立法會選舉。

梁君彥否認議員拉布以避免討論新議案 指「5、6年前就係拉布」(陳芷晴攝)

未考慮明年會否參選 至於梁君彥會否參選明年的立法會選舉，他指現處於本屆立法會的最後一年任期，面對重大的工作挑戰。他相信所有議員都會先專心做好這一年的工作，在適當時間再考慮將來。不過，他強調議員經過這幾年為香港做事，未來即使在不同崗位，也會繼續盡心盡力為香港做事。立法會內務委員會主席李慧琼及副主席陳健波是熱門的立法會主席接班人選。被問及擔任「大主席」有甚麼條件，例如須否擔任過內會正副主席，梁指只要其他議員支持就可以成為「大主席」，所以所有議員都適合擔任「大主席」，甚至是新議員也可。