梁君彥李家超空中花園植樹 立會外牆巨「立」五色交替

立法會綜合大樓舉行擴建工程竣工儀式，其中添美道入口外牆的「立」字更增設燈光系統，由特首李家超主持亮燈儀式。立法會主席梁君彥指，這象徵立法會五光十色、持續發光發亮，又稱工程是首次以組裝合成法在原有的公共建築物加建，兩人其後到11樓空中花園進行羅漢松植樹儀式。

今屆立法會議席由70席增至90席，立法會大樓2022年開始擴建，包括在原有大樓上增建4層辦公樓層，以及加建地下至10樓的三角形區域，增加議員辦公空間。加建部分造價超過15億元，去年底竣工並入伙。立法會昨在添美道入口舉行綜合大樓擴建主體工程竣工儀式，李家超率領多名問責官員到場，與一眾立法會議員出席。

象徵五光十色持續發光發亮

梁君彥致辭稱，今次是首個在原有公共建築上使用組裝合成加建的項目，歷時3年，過程亦要不斷解決和預防問題、要「識變、應變、求變」，例如確保議會如常運作、克服地盤漏水和施工噪音等，幸最終項目穩妥和安全完成，並較原先計劃快了數個月。他續說，大樓外牆的巨型「立」字增設燈光系統展示不同顏色，象徵立法會五光十色、持續發光發亮，又祝願大樓擴建後行政立法關係「沒有最好，只有更好」，同心同德、盡心盡力貢獻國家和香港。現場所見，「立」字展示的顏色包括紅、綠、藍、紫和淺藍色。