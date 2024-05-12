梁君彥率立法會訪東盟三國 考察內容涵蓋工商房屋等

立法會主席梁君彥今日(12日)和立法會議會聯絡小組成員出發前往馬來西亞首府吉隆坡，展開第七屆立法會首次海外職務考察，之後會再轉往印尼和新加坡。他表示，這次考察行程非常緊湊，涵蓋工商貿易、數字經濟等不同範疇；今次與議會聯絡小組委員會委員一起出訪，亦身負聯繫其他立法機關、增進相互理解的重任，考察期間會拜訪當地國會議長及議員，分享議會經驗。



梁君彥表示，選擇這三個東盟成員國為目的地別有深意。他指，東盟與香港關係緊密，是香港極其重要的貿易夥伴，行政長官在去年《施政報告》中表示，政府會開拓與東盟等市場的商貿合作，爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，以提升香港國際貿易中心的地位。在此背景下，議員心繫為香港經濟發展找尋新動力，到東盟國家考察乃順理成章。此外，國家主席習近平訪問印尼時，首次提倡共建「21世紀海上絲綢之路」，亦即「一帶一路」中的「一路」；而馬來西亞、印尼和新加坡同屬「一帶一路」沿線國家，亦為今次職務考察更添一重意義。

訪中國駐當地大使 與當地港商和僑民對話交流 他續指，這次考察行程非常緊湊，涵蓋工商貿易、數字經濟、房屋、交通、藝術文化及旅遊等範疇 。像今天抵達吉隆坡後，就會隨即與馬來西亞旅遊、藝術及文化部人員會面；晚上亦會與香港馬來西亞總商會的代表交流，了解港商在東盟的機遇和面對的挑戰。藉此考察良機，希望可與東盟三國更多政府部門、當地機構及企業交流。此外，亦會與東盟成員國代表和中國駐東盟大使會晤，加深香港和東盟的友好關係。行程中，他們每到一個國家，都會拜訪中國駐當地大使，並與當地港商和僑民對話交流，以了解當地在政治體制、經濟及旅遊發展、創新科技、培育新興產業等方面的最新發展。