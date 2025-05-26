梁君彥率議員與東盟10國駐港領事會面 稱香港將促進與東盟貿易和雙向投資

立法會主席梁君彥今日(26日)表示，聯同多名立法會議員及秘書長，接待來自東盟10個成員國的駐港領事，就香港與東盟如何深化合作交換意見。梁君彥在社交網頁表示，立法會在過去一年與東盟成員國不斷深化互動，立法會將繼續配合特區政府，促進香港與東盟的長遠夥伴關係，在當前地緣政治複雜及不確定，加上貿易關係緊張的背景下，交流合作、共同發展和互利共贏更為重要，香港與東盟定必持續互動合作，謀求合作發展，令整個區域更強大和更蓬勃發展。

梁君彥在社交網站發文稱，接待了來自東盟10個成員國的駐港領事，大家藉工作午餐的機會，交換意見。他亦親自帶領他們參觀會議廳，以及新擴建的「三角位」包括天台花園、活動廳和議員辦公室。

在會面期間，梁君彥特別感謝東盟支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。東盟是香港第二大貿易夥伴，雙邊貿易持續增長。香港將繼續實踐多邊貿易制度，積極在與東盟《自由貿易協定》的基礎上，促進與東盟成員國的貿易和雙向投資，並分享不同專業服務領域的知識、技術和經驗。