梁君彥：「前廳交流會」助建行政立法協作關係　提升立法會議政質素

行政長官李家超建議每月由一位司長或副司長帶領5至6名局長，到立法會舉行「前廳交流會」，與議員交流溝通，增加行政與立法交流。立法會主席梁君彥在《文匯報》撰文，指交流會安排能讓議員及官員定期面對面作恆常交流，建立緊密協作關係，官員亦可更好地向議員解說政策、了解民情，認為行政立法有良性的互動關係，立法會的議政質素亦會相應提升，立法會議員應竭力與新一屆特區政府和衷共濟，在制訂政策過程中一同尋找最大公因數，並在互相制衡、互相配合的基礎上，實事求是譜寫香港光輝新一頁，不負國家和特區巿民的厚望。

料 議員做好行政主導維護者

梁君彥提到，香港奉行以行政長官為核心的行政主導體制，是由《基本法》所確立，相信全體立法會議員都會做好行政主導體制的維護者，支持和監察政府依法施政；議員同時亦要發揮好「民意代言人」的角色，把社會不同聲音帶入議會，協助官員在推行政策措施時能更切合社會所需，提升施政效能。

他引述中國國家主席習近平表示，香港特區實行行政主導體制，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，香港經歷了風風雨雨，已不能亂也亂不起，要排除一切干擾聚精會神謀發展。梁君彥指，完善選舉制度使「愛國者治港」原則得以全面落實，今屆立法會已擺脫過往立場先行的爭拗和內耗，現在的議員都是擺事實、講道理，為香港謀發展。