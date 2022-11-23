梁君彥：官員與議員如足球員　須互相補位溝通

立法會今早(23日)舉行第四次前廳交流會，由律政司司長林定國率領官員出席。立法會主席梁君彥會後表示，藉近日世界盃開鑼，形容官員和議員的關係好似足球員般，要保持緊密溝通，互相提點和補位，才能令香港向前邁進。至於林定國指，認同大家是同一隊球隊。

梁君彥形容前廳交流會行政及立法機構的交流，他指最近世界盃開鑼，聯想到足球隊中打不同位置的球員，就像政府官員和議員一樣，大家都在不同崗位，必須各司其職，保持緊密溝通，互相提點和補位，才能令香港向前邁進。

林定國：大家屬同一球隊

律政司司長林定國發言時認同及支持有關說法，稱大家屬同一支球隊，都希望爭取好成績，當中是以全港市民的福祉為依歸，認為可能大家踢的角色不同，有些是後衛、前鋒或龍門，但最重要是整個團隊能夠互相配合、有默契。

被問到會上有否討論一些涉及《港區國安法》的被告不獲保釋的問題，林定國指，剛才大家有對這些司法程序有些討論，他亦表述了律政司的角色，一定是確保所有法律程序都能及時獲得處理，最重要的是任何涉事人士都可在現行法律之下得到公平的審訊。

這次是第四次立法會前廳交流會，出席的官員還有教育局局長蔡若蓮、勞福局局長孫玉菡等，討論法治教育、法律科技、勞工保障等議題。