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2023-10-03 18:00:12

梁君彥：目標今年底前裝嵌新建議員樓層辦公室　令所有議員早日「同一屋簷下」

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梁君彥：目標今年底前裝嵌新建議員樓層辦公室　令所有議員早日「同一屋簷下」

梁君彥：目標今年底前裝嵌新建議員樓層辦公室　令所有議員早日「同一屋簷下」

立法會大樓正進行擴建工程，以應付新增的議員人數。立法會主席梁君彥發文指工程在今日邁進新里程，因為有第一間以組裝合成法安裝的議員辦公室誕生。梁君彥指所有組件都在江門廠房預製生産，第一批組件剛於本月1日經水路運抵香港。而許多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須獲運輸署特別批准，才可在特定時段於指定馬路上運送至工地，加上裝嵌組件涉及噪音工作，因此承辦商主要在晚間進行裝嵌工程。

預計每天可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標是今年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。梁君彥指大家都期望，擴建工程可在安全穩妥的前提下加快完成，令所有議員可早日「同一屋簷下」。

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組裝合成裝嵌過程須確保無縫接合

在立法會大樓新建的議員樓層，每層均設有15間議員辦公室及相關設施，例如會客室、洗手間和茶水間。每一間議員辦公室面積約60平方米，由3個組件裝嵌而成，議員房是一個組件，議員職員的開放式辦公室則由2個組件合成。單是新建的議員樓層便需要超過200個組件。梁君彥解釋組裝合成法就是「砌積木」，但當中大有學問。在裝嵌過程中，組件逐一從地面向高空吊運，再向下精準地安放在指定位置，全程必須精密計算、一絲不苟，才可無縫接合，以確保整個樓層安全穩固，而相關設施均能有效運作。

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