梁君彥：目標今年底前裝嵌新建議員樓層辦公室　令所有議員早日「同一屋簷下」

立法會大樓正進行擴建工程，以應付新增的議員人數。立法會主席梁君彥發文指工程在今日邁進新里程，因為有第一間以組裝合成法安裝的議員辦公室誕生。梁君彥指所有組件都在江門廠房預製生産，第一批組件剛於本月1日經水路運抵香港。而許多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須獲運輸署特別批准，才可在特定時段於指定馬路上運送至工地，加上裝嵌組件涉及噪音工作，因此承辦商主要在晚間進行裝嵌工程。

預計每天可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標是今年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。梁君彥指大家都期望，擴建工程可在安全穩妥的前提下加快完成，令所有議員可早日「同一屋簷下」。