梁振英批粉嶺高球場項目議而不決 倡重研郊野公園邊陲建屋

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，但環境諮詢委員會經過兩次會議，仍未通過環評報告，最終決定延後，委員會要求土木工程拓展署提交補充資料，進行多7個月生態環境研究。一直主張在郊野公園邊陲地帶建屋的全國政協副主席、前特首梁振英批評環境諮詢委員會在粉嶺哥爾夫球場項目的議而不決，絕對清楚說明民意只可作參考，否則不必政治領導，只需民意調查機構便可，並提倡重研郊野公園邊陲建屋，他認為重啟大欖郊野公園邊陲地帶的顧問研究，是不失時機的plan B。

粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃用地將於明年9月歸還政府，經環境評估後，政府提出利用最北端約9公頃土地興建1.2萬個公營房屋。環諮會上周五（19日）續會，商討是否接納有關的環境影響評估報告。經過兩次大會逾20小時討論後，環諮會主席黃遠輝於當晚表示，委員會最終未有就報告作任何決定，要求項目倡議人就整體布局、生態調查、水文地理及眩光四個範疇再提交資料，預料最快明年4月才再審議。



梁振英今日（22日）在Facebook發文，指「點心紙民意」支持的粉嶺高爾夫球場建公屋的計劃在環境諮詢委員會觸礁，直言「1.2萬伙公屋能否成事、何時成事變成未知之數，房屋局局長表示，如果粉嶺高爾夫球場不能建公屋，影響重大。」



他又指，大欖郊野公園邊陲地帶建公屋和非牟利的老人院，原本已經在做的顧問報告，卻因為「點心紙民意」被叫停，「如今，既然粉嶺高爾夫球場建公屋計劃不能如期進行，是不是應該重啟大欖郊野公園邊陲地帶的顧問研究，至少可以是不失時機的plan B ？」