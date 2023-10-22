梁振英稱一帶一路已成全球有力公共產品　指中國製造債務陷阱不符合事實

前特首、全國政協副主席梁振英指，「一帶一路」提出十年，已成全球最有力「公共產品」。又指有人為利益「拖後腿」而說出不符合事實的事，包括指中國製造債務陷阱等。

梁振英今早（22日）出席商業電台的訪問，他在節目上指，今年是一帶一路倡議提出的十周年，認為倡議已經打開了國際的新局面，成為全球最有動力的公共產品。梁稱有人為利益，而要「拖一帶一路後腿」，說出不符事實的事，包括是指中國的倡議是為製造債務陷阱。梁表示一帶一路非只牽涉經濟層面，還有共享，因此不一定需要政府的資源。

梁稱準備為基金會辦理手續內地籌款

梁又表示，國家正逐步走近世界舞台的中央，不只是協助其他國家建路起橋，又指中國人的善心也要走出去。梁指香港人的樂善好施是值得宣揚，又表示其擔任理事會主席的「共享基金會」正準備在內地辦理手續，進行公眾籌款。

梁稱香港有很多志願團體和人才，不過能夠走出去的機會較少，他指自己的基金會致力邀請義工參與，當中包括有退休警司、以及在擔任特首時的官員協助。梁又表示除了醫護之外，物流、社工及工程人員等都相當重要。梁表示在過去5年有幾十名大學生在其基金會實習等，有助擴闊眼界，令世界觀變得不一樣。

梁表示，其基金會提供人道主義醫療援助，當中在疫情期間，曾向老撾送贈20噸的防疫物資，以及進行消除白內障的行動，現時完成了5,300宗的個案，令失明的患者恢復視力。