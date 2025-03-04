梁振英質疑有否足夠人手核實人才計劃申請　孫玉菡：一直有嚴格把關

政府近年積極「搶人才」，不過全國政協副主席梁振英質疑這2年有超過40萬宗人才入境計劃申請，政府有否足夠人手確保申請人呈交的資料是真實。勞工及福利局局長孫玉菡則強調一直有嚴格把關。
梁振英在社交網站引述政府公布的數據，指2023年有22.1宗人才入境計劃申請，去年則有20.8萬宗申請，質疑有否足夠人手核實申請。勞工及福利局局長孫玉菡亦透過社交平台解釋政策，指由2022年底至今年1月底，獲批的人才入境申請超過28萬宗，高端人才通行證計劃（高才通計劃）佔了三分一。他續指高才通計劃的申請資格清晰，須遞交的資料及文件簡單，而且入境事務處已將申請程序全面電子化，提升了處理能力。另外，為確保只有符合要求的人才獲批，所有高才通計劃B類和C類及優秀人才入境計劃的申請人，現時須提交由指定第三方認證機構或頒授院校就學歷發出的認證文件。
至於高才通計劃的申請要求會否太寬鬆，孫解釋雖然首次入境的申請資格相對簡單，亦不要求申請人事先獲聘用，但到了續簽階段，高才必須已在港受聘或開辦／參與業務，才可獲批留港。
形容人才「和平分手」是平常事
高才通計劃下首批簽證自去年12月底開始陸續到期，截至今年1月底到期續簽的只有300多人。孫玉菡指據初步觀察，成功續簽的高才在港就業情況理想，主要集中在金融、商貿、創新科技等行業。他形容人才配對就像情侶關係，若人才覺得香港環境適合，自然會留下；相反，若人才選擇不留港，「和平分手」亦是平常不過的事。
財政預算案公布增設人才簽證申請費及增加簽證費，孫玉菡解釋參考了受人才歡迎的海外國家的收費，確定香港收取的費用低於大部份地方。事實上，香港對人才的吸引力並非在於入境申請費用低廉，而是在於香港是一個擁有豐富發展機遇的國際城市，不擔心削弱人才來港意向。