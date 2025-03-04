梁振英質疑有否足夠人手核實人才計劃申請　孫玉菡：一直有嚴格把關

政府近年積極「搶人才」，不過全國政協副主席梁振英質疑這2年有超過40萬宗人才入境計劃申請，政府有否足夠人手確保申請人呈交的資料是真實。勞工及福利局局長孫玉菡則強調一直有嚴格把關。

梁振英在社交網站引述政府公布的數據，指2023年有22.1宗人才入境計劃申請，去年則有20.8萬宗申請，質疑有否足夠人手核實申請。勞工及福利局局長孫玉菡亦透過社交平台解釋政策，指由2022年底至今年1月底，獲批的人才入境申請超過28萬宗，高端人才通行證計劃（高才通計劃）佔了三分一。他續指高才通計劃的申請資格清晰，須遞交的資料及文件簡單，而且入境事務處已將申請程序全面電子化，提升了處理能力。另外，為確保只有符合要求的人才獲批，所有高才通計劃B類和C類及優秀人才入境計劃的申請人，現時須提交由指定第三方認證機構或頒授院校就學歷發出的認證文件。