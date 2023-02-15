梁振英：國家安全教育有必要性迫切性及現實意義

全國政協副主席梁振英今日（15日）出席一個國安教育座談會致辭時表示，做好國家安全教育有必要性、迫切性和現實意義，期望教師透過説故事，讓同學知道學習國安意識並不枯燥。梁振英表示，在政治安全問題上，做工作的主要對象是青年學生。近代歷史上，很多國家出現大的政治動盪，「搞事」的人基本上利用農民、工人和學生，學生被利用的次數越來越多，因為大家都愛錫學生，他們打頭陣破壞社會安寧、危害國安，即使警察執法和使用適當武力、法官獨立量刑，大家都感到於心不忍。



他認為，2019年事件被捕和定罪的人之中，學生是最大群體，形容教育界出了事，因為學生只是白紙一張，最大的教師工會教協，目前正在解散過程，政治立場如何大家都清楚，自己當年經常公開批評教協。

國安教育其中一個難處是港人的國家觀念薄弱

梁振英指出，政治安全教育比國安其他方面的教育更難，因為會有人唱反調，在香港和其他地方潛伏、影響到政治安全的人仍有一大批，有些離開香港的人不能當面向青少年洗腦，但在網上十分活躍，例如英國關注港人的組織在網上就有68個，加上其他國家和地區則有超過100個。他認為，國安教育另一個難處是港人的國家觀念薄弱，例如有人當國籍是一個方便的身份，即使移居英國都不交回特區身份證，但同學須知道自己屬於中華人民共和國，否則不會站在國家的一邊，維護國家利益，包括政治安全。