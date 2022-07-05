梁文廣盼李家超能列出縮減公屋輪候提出具體時間

新一屆政府上台，行政長官李家超早前曾提到，目標希望令公屋輪候時間不再加長，上任百日後將提交報告會提出新方案。房委會資助房屋小組委員、立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今早（5日）接受電台訪問時表示，期望百日報告能反映政策局之間的協作，以及會否提出更進取方法，並預計多久能縮減公屋輪候時間，甚至恢復 3年上樓的承諾。他說，屆時報告一出，便能知道是舊酒新瓶抑或有突破方案。



梁文廣形容李家超提出的房屋政策是穩守突擊、穩中求進。他指，救人也要先止血，公屋輪候時間至少維持兩三年不上升，令情況不要惡化，再縮減時間。



他又說，過去政府都有討論過不同做法，包括土地規劃、城規程序、建築方法、入伙程序等，但各有各做，而非整合去做。他說，過程牽涉部門及政策局之間的協調及分工，希望新政府加強執行力，部門之間的處理及交接更暢順。