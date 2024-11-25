梁智鴻稱科大有意培訓具科研背景醫生　強調非要帶來惡性競爭

《施政報告》提出支持籌建本港第三間醫學院，其中表明有意爭取開辦的科技大學，本月初成立校董會顧問小組為校方提供意見，並由前醫管局主席、前港大校委會主席梁智鴻擔任小組主席。

梁智鴻強調非為兩間醫學院帶來惡性競爭 梁智鴻接受訪問表示，醫學界需要透過科研持續發展，而科研是科技大學建校理念和強項，人工智能和生命科學領域有一定成績，希望新的醫學院提供內外全科訓練的同時，亦培訓具科研背景的醫生，他強調並非要為現有兩間醫學院，帶來惡性競爭。 梁智鴻又說，同意新醫學院以招收第二學位學生為主，認為醫生需要醫術，也需要人生經驗和同理心，相信原本已完成基本學位的人士處事較成熟。他亦認同醫學院開辦初期，招收約50名醫科生是適合的數目，之後會逐步增加。

理大和浸大早前都表示有意設立第三間醫學院 對此科大校長葉玉如曾表示，第三間醫學院的構想定位為「醫工結合」，希望培訓具醫學，以及人工智能和大數據等工程知識的人才，梁智鴻指出最終定位要由校方決定，但醫療發展一日千里，科技有助前線醫護工作，令流程更順利和精準，又相信師資和籌集資金方面不會有問題。 梁智鴻又指醫學院和教學醫院選址不一定限於大學本部或附近，他認為開辦初期任何一間綜合醫院也可以成為教學醫院。 理工大學和浸會大學早前都表示有意設立第三間醫學院，理工大學回覆查詢說正籌組專責工作小組，針對醫學院策略定位、課程設計、收生安排和教研設施等提供意見，並按時向政府提交建議書。浸大早前表示，已向政府工作組遞交意向書，並已成立籌備委員會，向工作組闡述新醫學院的策略定位和功能。 原文刊登於 香港電台