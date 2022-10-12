梁栢賢料因0+0增檢測站 李家超：放寬要按部就班

海外入境措施放寬至「0+3」已兩星期，特首李家超指最近入境人數雖增加兩、三成，但輸入個案較放寬前多接近兩倍，目前要繼續留意確診數字和疫情變化，形容抗疫路上要穩打穩紮、按部就班。醫管局前行政總裁梁栢賢則認為，能否放寬至「0+0」最重要是分析個案臨床情況，確診數目並非最重要，又指政府最近新增多個檢測地點，料本月仍會宣布推行「0+0」。

李家超昨出席行政會議前指，自入境措施放寬至「0+3」後，入境旅客數目雖上升兩、三成，但帶來的輸入個案增加兩倍多，形容兩者升幅差距大，當中更涉及新變異病毒株，故是否取消3日「黃碼」須按部就班、推每項措施均要穩妥有序。

李家超續稱，抗疫方向和路線很清晰，就是在可控情況下繼續讓社會有最大的空間，進行經濟和民生活動，除非出現目前無法預估的情況。他又指，要繼續留意確診數字會否上升、醫療體系能否應付，以及輸入個案增幅。李家超特別提到，有違法人士破壞大部分港人抗疫努力，應該要被千夫所指。

特首批違防疫例者 破壞港人抗疫努力

梁栢賢其後在社交網站撰文，重申可以理解政府循序漸進放寬入境措施，惟強調最重要的並非本地和輸入個案數目，而是個案臨床情況。他指，現大多屬無病徵或輕症，多年觀察亦發現變異病毒傳播愈廣泛，毒性就會轉弱，只要有高新冠疫苗接種率和藥物便可。梁栢賢又稱，雖然政府近日為「0+0」降溫，但政府最近決定增加社區檢測站至逾80個，料用意是方便實施「0+0」後有大量入境人士要檢測、方便作定點監察輸入病毒變異，故估計本月會宣布推行。

李稱與新加坡體系有別 不直接比較政策

疫情方面，本港昨增4,656宗確診，包括373宗輸入個案，多9名患者離世。昨有503間學校呈報821宗師生陽性個案，有兩間學校的籃球隊和31間學校的個別班級要停課一周。李家超強調，本港不能忘記疫情、當作已沒有確診個案，又指本港與新加坡體系有別，他不會刻意比較兩地防疫政策。

至於內地通關事宜，李家超稱與內地和國際通關並無矛盾、兩者同樣重要，但與內地商討的前提是要管控好疫情。全國人大常委譚耀宗昨早向傳媒稱，估計中共「二十大」後內地入境政策會放寬，他昨午出席活動後回應時僅指「我冇聽到咩消息」，相信若本港與內地疫情受控和無大反覆，有望邁向通關目標。