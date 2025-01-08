梁熙倡限移民港人「回流醫病」促「刀口向外」　盧寵茂表明無意篩查

有議員關注移居海外港人「回流醫病」問題，指有意見認為相關做法衍生額外公帑開支，建議政府限制有關人士使用本港公營醫療服務。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫療服務具偶發及急切，亦無年度審批，執行篩查上有困難，「係咪大家想每一次去睇醫生時都要問你，過去一年喺香港住咗幾耐？」他認為篩查無論對醫護人員，甚至對全港750萬市民都是沉重壓力，表明無意篩查。

持有香港居民身分證者即使移居海外仍可享用本港公營醫療服務。民建聯議員梁熙今日（8日）在立法會大會上，質疑政府無搜集「回流醫病」港人數據，令海外港人濫用本港社會福利，又指財赤之下，坊間討論削減二元乘車優惠津貼，形容政府「對自己人就非常嚴苛，對外人就非常慷慨」，要求當局「刀口向外」，讓一分一毫都用於本港市民身上，而非已移民人士，要求展開研究。