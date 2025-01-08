梁熙倡限移民港人「回流醫病」促「刀口向外」　盧寵茂表明無意篩查

有議員關注移居海外港人「回流醫病」問題，指有意見認為相關做法衍生額外公帑開支，建議政府限制有關人士使用本港公營醫療服務。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫療服務具偶發及急切，亦無年度審批，執行篩查上有困難，「係咪大家想每一次去睇醫生時都要問你，過去一年喺香港住咗幾耐？」他認為篩查無論對醫護人員，甚至對全港750萬市民都是沉重壓力，表明無意篩查。
持有香港居民身分證者即使移居海外仍可享用本港公營醫療服務。民建聯議員梁熙今日（8日）在立法會大會上，質疑政府無搜集「回流醫病」港人數據，令海外港人濫用本港社會福利，又指財赤之下，坊間討論削減二元乘車優惠津貼，形容政府「對自己人就非常嚴苛，對外人就非常慷慨」，要求當局「刀口向外」，讓一分一毫都用於本港市民身上，而非已移民人士，要求展開研究。
移居海外人仍有香港身分證 質疑「外人」定義
盧寵茂回應稱，由於移居海外港人仍有香港身分證，對梁熙的「外人」定義有疑問，又認為「刀口向外」說法「重咗啲」。他指如何界定常住香港，移居海外或回流居港人士，從而調整甚至限制持有效身份證人士享用本地的福利和使用公營服務，是很複雜的題目，需要廣泛討論才能達成共識。
盧寵茂強調，現時沒有規定公營醫療服務使用者需要居住香港達某個指定日數，因此醫管局沒有要求接受服務的病人每次求醫時提供居港或離港日數資料，所以並無所謂「回流醫病」作統計。
篩查對醫護及750萬市民都是沉重壓力
另有議員提議局方可參考消費券做法，限制過去連續36個月不在港、或以永久離港為理由提前提取強積金的人士使用公營醫療服務。盧寵茂指，福利金要求市民按年申請、消費券亦屬一次性撥款，但醫療服務則屬偶發，「唔會話要每年申請一次」，篩查上有難度，他又稱經初步觀察，質疑「回流醫病」人數，「係咪好似坊間講到咁嚴重呢？我哋有一個問號。」盧寵茂強調，全香港市民都可能有一天會病，反問是否想每次看醫生時，都要被問過去一年在香港住了多久，「如果要做這件事，將影響全港750萬市民接受醫療服務，對醫護人員亦有沉重壓力」。