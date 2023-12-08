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2023-12-08 11:42:44

梁熙引楊潤雄指搬科學館「無縫對接」 梅艷芳迷憂藏品無處容身

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為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，文化博物館本月24日起舉辦梅艷芳展覽

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，文化博物館本月24日起舉辦梅艷芳展覽

政府計劃將尖東科學館改建為國家發展成就館，科學館搬入沙田文化博物館，外界關注如將文化館「殺館」，文體旅局局長楊潤雄昨（7日）強調想法僅初步構思，文化館展覽可散落其他博物館，「無話唔起返文化博物館」。

國家成就館預計2030年落成  新科學館2031年

民建聯立法會議員梁熙今日(8日)在電台節目引述昨日與楊潤雄開會時指，科學館搬到文化博物館會「無縫對接」，又指國家發展成就館第一部分預計2030年落成，預計全館2037年至38年落成，至於新科學館估計2031年落成。梁熙指有家長關注搬遷時會有空窗期，不能帶小朋友到科學館參觀，楊潤雄表明科學館搬遷會無縫對接。梁熙又關注政府能否找另一個地方容納文化博物館，形容會面上當局並非「鐵板一塊」，正在聽取各界見後再作研究，又指政府表明會興建曾提出的「流行文化館」。 

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，文化博物館本月24日起舉辦梅艷芳展覽，有創立梅艷芳歌迷平台的歌迷表示，梅艷芳好友及歌迷過往捐出很多遺物藏品予文化博物館，形容該館記錄梅艷芳人生及香港娛樂事業發展，對此有「情意結」。她擔心文化博物館關閉後，至計劃中的新展館落成之間，梅艷芳的藏品無處容身，又指在保留香港文化的層面上亦可能有長達十多至二十年的真空。

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