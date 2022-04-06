梁熙關注港鐵北港島綫發展　陳帆：何時動工視乎需要

政府於《鐵路發展策略2014》中提出興建北港島綫，惟至今尚未有動工日期。民建聯立法會議員梁熙於立法會大會網上會議，關注北港島綫的進度，並要求當局交代最新設計走綫和施工時間表。運輸及房屋局長陳帆回應指，現時港島綫足以支撐繁忙時段的客流，當局會視乎需要決定北港島綫何時動工。

陳帆於會上回覆指，有關路線涉及複雜的技術事宜，可使用的工地面積有限，亦增加施工難度，需要詳細研究以以制定適切的解決方案。他補充指，港鐵正因應政府的意見，就可行方案作進一步研究，以改善項目的設計，而待方案細節如走線、車站位置、落實時間表等完備時，政府會適時公布項目的未來路向。