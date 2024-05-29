梁省德中學學生擾亂課堂時播國歌 教育局要求學校交報告

網上最近流傳一段學生上課期間擾亂課堂秩序的短片，顯示一名身穿體育服的女學生走近教師席，手持水樽向女教師單膝下跪作狀「求婚」，涉事教師其後亦有喝斥該學生「唔好玩喇」、「唔好再扮喇」。該段影片之後拍攝到惡作劇的學生，在課室內用手提電話喇叭播放國歌，「求婚」的女學生則同時踢枱和站在椅上，引來同窗哄堂大笑。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學向傳媒確認，影片涉及該校的課堂秩序，又指事發於去年10月底，事後已即時展開調查，以及按校本機制跟進片中學生行為和教師上課情況，作出適當輔導及教育工作。校方表示會繼續堅守崗位教導學生，讓他們在安全和平靜環境中學習。