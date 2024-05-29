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2024-05-29 04:31:47
日報

梁省德中學學生擾亂課堂時播國歌 教育局要求學校交報告

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梁省德中學 課堂秩序

網上流傳課堂惡作劇短片顯示，有女生向女教師單膝下跪作狀「求婚」。(Threads影片截圖)

網上最近流傳一段學生上課期間擾亂課堂秩序的短片，顯示一名身穿體育服的女學生走近教師席，手持水樽向女教師單膝下跪作狀「求婚」，涉事教師其後亦有喝斥該學生「唔好玩喇」、「唔好再扮喇」。該段影片之後拍攝到惡作劇的學生，在課室內用手提電話喇叭播放國歌，「求婚」的女學生則同時踢枱和站在椅上，引來同窗哄堂大笑。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學向傳媒確認，影片涉及該校的課堂秩序，又指事發於去年10月底，事後已即時展開調查，以及按校本機制跟進片中學生行為和教師上課情況，作出適當輔導及教育工作。校方表示會繼續堅守崗位教導學生，讓他們在安全和平靜環境中學習。

已責成學校嚴肅跟進

教育局回覆傳媒查詢稱，得悉事件後已即時向校方了解和責成學校嚴肅跟進，並要求校方提交詳細報告。當局發言人指，《國歌條例》訂明國歌是中華人民共和國的象徵和標誌，應當尊重和維護國歌尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌，條例列明不當使用或公開、故意、意圖侮辱國歌屬違法。

教育局並指，《國歌條例》和《國旗及國徽(修訂)條例》有明確規定升國旗儀式和奏唱國歌要守的禮儀，學校應教育學生有關禮儀，如要肅立和舉止莊重，如有學生作出不尊重國歌行為，學校應立即跟進。

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