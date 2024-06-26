梁美芬關注海外居民「回流醫病」　政府指取消看病資格屬嚴重問題

本港醫療人手不足，經民聯立法會議員梁美芬表示香港公共醫療馳名全球，吸引了很多長年定居海外的香港居民「回流醫病」，建議政府統計有多少回流病人，更好地配對醫療人手。政府則指沒有相關數字，持有香港身份證則屬於合資格人士，取消他們在港看病的資格屬於嚴重問題。
醫務衞生局局長盧寵茂在立法會大會，回應關於公營醫療服務人手的口頭質詢。他指持有香港身份證則屬於在港看病的合資格人士，所以沒有分類病人是否長居海外。他指這有關政府的大政策，很多福利都牽涉此居民資格定義，如果取消他們在港看病的資格是嚴重的問題。盧表示會留意移居海外或內地的模式變化，參考其他公共福務及社會福利政策。
香港現時有16,459名醫生，每1,000名人口只有2.16名醫生，而在公營及私營市場服務的醫生各佔一半。2023至2024年度的醫管局醫生人手按年增加約260名，離職率則回落至5.2%。招聘海外醫生方面，截至今年5月31日，醫管局有144名非本地培訓醫生，當中92人屬有限度註冊，52人屬於特別註冊，局方預計今年會有250名非本地培訓醫生加入醫管局工作。
盧寵茂表示興建第三間醫學院可增加人手，但同時有其他選項，現有的港大及中大醫學院過去6年的教學名額，已由290增至590個。對於科技大學及理工大學早前表明有意申請興建醫學院，政府會評估建議書，包括硬件、可否開闢新的學生來源、教學人手來源會否削弱現有兩間醫學院人手等。
不希望學生健康服務「50年不變」
另外，民建聯議員郭玲麗關注衞生署學生健康服務在學童人口下降下，沒有調整中心資源，檢查方式亦「幾十年不變」。她建議重新檢視資源運用，追趕時代需要，不希望計劃「50年不變」。盧寵茂回應指現時的健康檢查很全面，會持續檢視服務，例如增加新項目。