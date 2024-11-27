梁美芬：「躺平」是傳染病令無防禦力人士感染　呼籲各界提出對抗運動

有說法指部分本港青年選擇「躺平」，經民聯今日發布青年發展研究報告，副主席梁美芬直指「躺平」口號是傳染病，令一批無防禦能力的人感染，她呼籲各領域提出「抗躺平」運動。

經民聯主席盧偉國在記者會上指現時社會富裕了，「人未必好似以前先行者咁」。他認為香港各處充滿機會，包括有內地專港政策等，最重要是掌握機會，及多些正能量教育，他指如梁美芬「唔只教書，係教做人」。