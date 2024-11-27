梁美芬：「躺平」是傳染病令無防禦力人士感染　呼籲各界提出對抗運動

有說法指部分本港青年選擇「躺平」，經民聯今日發布青年發展研究報告，副主席梁美芬直指「躺平」口號是傳染病，令一批無防禦能力的人感染，她呼籲各領域提出「抗躺平」運動。
經民聯主席盧偉國在記者會上指現時社會富裕了，「人未必好似以前先行者咁」。他認為香港各處充滿機會，包括有內地專港政策等，最重要是掌握機會，及多些正能量教育，他指如梁美芬「唔只教書，係教做人」。
梁美芬直指「所謂『躺平』唔知邊度出嚟」，她批評這個口號是傳染病，有人特意發放訊息，「自己好懶，話懶惰好好」，令一批無防禦能力的人士「感染」。梁舉例「10年前整咗『宅男』病毒」，她指不要看小這種「種子」，希望各領域提出「抗躺平」運動。梁美芬續指不同行業看到青年加入都很喜悅，例如清潔及洗碗無人入行，還有建造業等技術工，「做咗幾年嘅收入，絕對好過傳統學科出嚟」，她鼓勵青年「你生存喺世界上好重要」。另外，梁美芬關注青年學業問題，她認為現時跨專業領域才是真正的「搶手貨」，甚至不用有學位。梁美芬建議政府鼓勵本地學生修讀阿拉伯語或到中東國家留學，並鼓勵本港大學開辦伊斯蘭金融教育等課程。
建議設立「強積金首次置業計劃」
置業方面，經民聯議員陸瀚民關注青年「租得起樓，買唔起樓」，主要因首期負擔。他建議盡快設立「強積金首次置業計劃」，讓首次置業的青年靈活使用其強積金供款結餘，作為首期資金。另外，他形容目前抽資助出售房屋猶如「抽六合彩」，他建議推出更多「港人首次置業」項目，提供更多置業選擇。此外，政府可探討與發展商合作，興建小型和便宜的住宅單位，為合資格青年家庭提供可租可買的住宅。