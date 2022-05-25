梅啟明告電影《梅艷芳》侵權　庭上揭其未為電影商標註冊

梅艶芳胞兄梅啟明早前入稟高等法院，稱已為「梅艷芳」名字註冊商標，指控開拍的安樂影片有限公司侵犯商標。案件今(25日)於高院原訟庭作指示聆訊。代表電影公司一方申請剔除申索訴訟，指梅啟明註冊的商標僅涵蓋珠寶貨品，不包括電影，梅啟明則要求押後待申請法援。案件押後至7月25日再訊。

原告梅啟明早前入稟，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等。答辯方為安樂影片有限公司。

梅啟明稱有註冊電影商標惟未獲批

答辯方申請剔除申索訴訟，梅啟明僅持有珠寶類別的商標，並不涵蓋答辯方製作的電影，雖然他亦有申請出版類別的商標，或涵蓋電影作品，但該申請其實並未獲批，不能用以追究電影《梅艷芳》侵犯商標。

沒有律師代表的梅啟明則指，相關法例訂明他為「梅艷芳」申請的商標不能被盜用，他亦一早申請有關出版類別的商標，申請未獲批「係佢(商標註冊處)拖延咗，唔關我事」，又指他飽受母親的壓力，很多事情未趕及處理，希望押後聆訊，以聘請律師及申請法援。