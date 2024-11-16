梅窩仁醫郭嘉祥驚傳離世　街坊不捨湧fb留言：睇過最好嘅醫生

近日梅窩傳來噩耗，一名深受街坊愛戴的仁醫驚傳離世。根據網民在Facebook專頁「梅窩人」的帖文，該名仁醫名叫郭嘉祥醫生，據悉他於周三(13日)辭世，消息由郭醫生的大女兒證實。帖文一經發布，立刻引來不少梅窩街坊留言，紛紛表達對郭醫生的懷念與不捨。

發帖的網民介紹，郭嘉祥醫生自1979年獲得港大內外全科醫學士(MBBS (HK))後，便已在梅窩行醫。1991年，醫生再進修獲取英國皇家內科醫學院老人醫學文憑(Dip Ger Med RCP)，對老人家特別有耐性。

帖文中提到，郭醫生每日都由港島駕車到梅窩應診數小時，舟車勞頓，為的就是服務一衆街坊。作為一位家庭醫生，郭醫生不僅關心病人的生理疾病，還特別注重他們的心理狀況。每次應診時，他都會和病人閒聊幾句，甚至「用藥跟外面醫生唔同，不計成本，在外面攞一支哮喘噴劑多數都要加錢，郭醫生係畀兩支我，叫我一支放屋企，一支跟身。」

此外，帖文還讚揚郭醫生不吝嗇分享行醫經驗，培育英才，是很多實習醫生的導師，在應診期間，他會讓實習醫生在一旁陪診學習。發帖網民最尾道：「真係好多街坊都係由細睇到佢大，希望一生濟世為懷嘅郭醫生可以喺另一個國度，繼續做到佢想做嘅事。」