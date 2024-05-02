梅艷芳展覽迎第20萬名參觀者 廣東客最愛最後演唱會白色婚紗

文化體育及旅遊局副局長劉震（右二）、康樂及文化事務署助理署長（文博）梁潔玲（左一）及香港文化博物館署理總館長鄧民亮博士（右一）歡迎展覽第二十萬名訪客並送上紀念品。 政府新聞處

香港文化博物館為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年舉辦的「絕代芳華・梅艷芳」展覽去年12月24日開展，今日（2日）迎來第20萬名參觀者，他們為劉先生和劉小姐，是來自廣州和深圳的旅客，二人均是首次到訪香港文化博物館，特意來參觀展覽懷緬一代巨星的風采。他們最喜歡紀念展內有關梅艷芳不同形象的影片，亦對館內常設展覽「瞧潮香港60+」中展出梅艷芳於2003年最後一次演唱會曾穿著的白色婚紗印象深刻。

文化體育及旅遊局副局長劉震和康樂及文化事務署助理署長（文博）梁潔玲親臨博物館，向展覽第20萬名參觀者送上別具意義的紀念品，包括由梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基的親筆簽名展覽海報及其設計的紀念品、展覽明信片、香港電影資料館「武影江湖──香港電影武林盛會」放映節目門票等。