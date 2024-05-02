梅艷芳展覽迎第20萬名參觀者 廣東客最愛最後演唱會白色婚紗

香港文化博物館為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年舉辦的「絕代芳華・梅艷芳」展覽去年12月24日開展，今日（2日）迎來第20萬名參觀者，他們為劉先生和劉小姐，是來自廣州和深圳的旅客，二人均是首次到訪香港文化博物館，特意來參觀展覽懷緬一代巨星的風采。他們最喜歡紀念展內有關梅艷芳不同形象的影片，亦對館內常設展覽「瞧潮香港60+」中展出梅艷芳於2003年最後一次演唱會曾穿著的白色婚紗印象深刻。
文化體育及旅遊局副局長劉震和康樂及文化事務署助理署長（文博）梁潔玲親臨博物館，向展覽第20萬名參觀者送上別具意義的紀念品，包括由梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基的親筆簽名展覽海報及其設計的紀念品、展覽明信片、香港電影資料館「武影江湖──香港電影武林盛會」放映節目門票等。
「絕代芳華・梅艷芳」展覽由即日起至9月2日舉行，免費入場，展出70組有關梅艷芳的珍貴展品，如8套經典舞台服飾、音樂和電影獎座、親筆簽名唱片封套、電影海報、電影劇照、黑白素描手稿等，讓觀眾了解這位巨星出道以來的成就及奮鬥心路歷程。
周六下午舉行免費講座
博物館亦於5月4日（星期六）下午3時至5時於一樓劇院舉行「型格風 : 跨媒體時尚天后梅艷芳」講座。香港大學香港研究課程教授及總監、香港人文學院院士朱耀偉，將探析梅艷芳如何以百變舞台形象跨越媒介，於流行時尚稱后。免費講座以粵語進行，劇院將於活動開始前15分鐘開放予觀眾入場。有關香港文化博物館展覽及活動資料，可瀏覽官網。