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2023-10-11 04:30:20
日報

棄打麻雀玩硬地滾球 九旬長者︰強身健腦兼增社交能力

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部分長者認為自己關節脆弱靈活度不足，難做運動保持健康，年約九旬的周金嬋卻代表院舍奪「全港長者硬地滾球大賽2023」安老組季軍，盼一起推廣長者硬滾運動，享受箇中樂趣。

周金嬋與丈夫居於院舍「老人之家」約10年。她憶述剛入住時、發現院友各有興趣，自己卻靜悄悄，夫婦倆於是跟隨一班院友試玩硬地滾球，「碌下碌下」又一日，至今玩了數年，丈夫更是上屆大賽的冠軍。她指，硬滾不是胡亂扔球，需用到手力、眼界及身體協調，腦袋也要思考策略，易生成功感。她笑指自玩硬滾後、再無想過要去打麻雀，並增強社交能力，稱硬滾要跟拍檔溝通、商討策略，也因此認識了一個老友。她認為，疫情期間無法旅遊，也在院舍內以硬滾消磨時間，不會整日悶著、「想無謂嘢」。

另一位參賽者、現年87歲的李雪珍玩硬滾的原因相近。她表示，以前未曾接觸過球類運動，但見大家玩得開心就跟著玩，曾參加約5次大賽「冠亞季軍都贏過」。她認同玩了硬滾後健康了不少，個人思維、手眼協調亦得到訓練。

舉辦活動的伸手助人協會指，今次大賽分為公開組及安老組，共約100隊、逾200位55歲或以上健兒參加，反應良好；隨着社會完全復常，計劃明年添護老組，盼能讓身體較弱、坐輪椅等老人家也能參與活動，助他們訓練團隊合作精神、思考及手眼協調能力，發掘潛能，肯定自我形象、擴闊社交空間。

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