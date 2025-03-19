棋哥燒鵝拒導盲犬 事主報警擬投訴平機會 店方道歉：個別同事誤解

燒味餐廳「棋哥燒鵝」位於天后的分店被指拒絕食客帶同導盲犬入內。事主在社交平台發文講述經過，指一行5人帶同3隻導盲犬到棋哥燒鵝天后分店用餐，惟職員拒絕讓導盲犬入內，他們幾經解釋仍然無果，認為店方公然歧視導盲犬，無視法例，報警求助。警方到場調查，惟店方仍然堅持拒讓導盲犬入內，最後列作投訴處理。棋哥燒鵝指就事件深感歉意，澄清屬個別同事誤解，已針對事件發出內部通知，及張貼告示明確表示歡迎導盲犬。 事主在facebook專頁「叻叻看天下」發文，指事發於周一下午約5時15分，他們一行5人帶同3隻導盲犬，前往棋哥燒鵝天后店用餐，惟餐廳職員拒絕讓導盲犬入內，且態度強硬，完全不聽他們解釋。事主稱，即使他們清楚指出導盲犬受法例保障，但餐廳職員依然無視《殘疾歧視條例》的保障，堅持不願意接待，更態度不禮貌，甚至惡劣地要求他們離開，最後事主報警求助。

無視警員警告 職員堅持「狗不能進入餐廳」 警員到場後，向店員解釋導盲犬依法可以進入公眾場所，警告他行為已觸犯法例。但餐廳職員仍然「頑固拒絕，不接受任何勸告」，甚至當着警員面前繼續堅持「狗不能進入餐廳」。事件擾攘超過半小時無果，警方開立檔案，並建議向平等機會委員會投訴，事主批評餐廳的態度讓人憤怒又無奈，「公然歧視殘疾人士及導盲犬，無視法例」，強調會向平等機會委員會作正式投訴。警方表示，周一下午5時21分報獲一名女子報案，指他們帶同3隻導盲犬到天后電氣道79號一餐廳用膳，但餐廳職員拒絕讓導盲犬入內。警員到場經調查，列作投訴處理，報案人稱會向相關機構作出投訴。

棋哥燒鵝昨晚(18日)在社交平台專頁發文，指就事件深感歉意，澄清事件屬個別同事誤解，已針對事件發出內部通知，並加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生。店方強調歡迎導盲犬入內，並致力於為所有顧客提供無障礙的服務，將於今日在店舖內張貼告示，明確表示對導盲犬的歡迎。 根據《殘疾歧視條例》（第487章），任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。《食物業規例》（第132X章）第10B條在規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，亦明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。

