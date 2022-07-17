棒總授旗代表隊出戰5人棒球亞洲盃 與新興運動協會簽備忘加強推廣

抗疫期間尤其需要運動，香港棒球總會為推廣廣棒球及5人制棒球，今與中環海濱活動空間及中環夏誌合辦「香港棒球精英展身手」，於中環海濱活動空間圓滿舉行，期間有各項棒球體驗活動、5人制棒球表演賽等等活動，冀提高公眾對棒球的認識及支持，活動也是是慶祝香港特別行政區成立25周年的其中一項活動。香港棒球總會與中國香港新興運動協會今日亦簽署Baseball 5合作備忘錄，冀加強於社區、青年學生之間推廣5人棒球。棒總並向出戰5人棒球2022年亞洲盃的代表隊和教練授旗，預祝港隊旗開得勝，為港爭光。

香港棒球總會表示，5人棒球運動發展迅速，世界各地均舉行不同的大型國際賽事，而且更以短時間便舉行世界盃，青年5人棒球世界盃亦將於2023年登場，棒總及新興運動協會簽署合作備忘錄，強化本地推廣活動。香港棒球總會主席何廸夫表示，冀將5人棒球加入新興運動項目中，在不同的學校及平台廣泛推廣，帶入社區，讓更多青年，學生，公眾一起體驗，務求將運動普及化及生活化。

香港棒球總會並將參與港協暨奧委會舉辦第65屆體育節(年8月7日)於晒草灣舉行。屆時將會有一連串示範環節、Inter-league play 模式示範，香港代表隊亦會有技術展示環節 及 全疊打大賽。此活動開放予公眾入場，歡迎廣大市民入場參與棒球狂熱。