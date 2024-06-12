植樹樹苗首月存活率低 科大生研系統助生長 減人員檢測碳足印

郊野公園因應不同原因須定期植樹，並讓非政府機構參與郊野公園植林優化計劃，藉此提升植林區內生物多樣性，但氣溫、濕度和養分等均影響植物生長。正修讀香港科技大學環球中國研究理學士、一向酷愛大自然的吳梓菁，開設研發植樹系統的初創，與非政府組織和綠色團體合作，透過系統不經人手，自動收集植物即時狀態的數據。吳梓菁指，系統除可提升植物的存活率，更可減少職員實地檢測植物時所產生之碳足印。

20歲吳梓菁因自小喜愛大自然，早已立志投身綠色科技，並擬利用創新科技推廣大自然相關概念，與夥伴建立初創「METAGREENX」，透過研發植樹系統GROOTX盼提高郊野公園植物的存活率。她憶述，有次與非牟利機構大自然保護協會成員會面，發現不少參加者將植樹活動作打卡留念，而樹苗是否成功長成亦難以知悉；同時亦發現植物首月的存活率偏低，研發的系統能全面提升表現。

她補充指，透過5G網絡以及IoT物聯網技術，實現無人化數據收集及傳輸，時刻檢查外來環境及植物狀態，植物附近放有儀器附一個月營養及水分，24小時無間斷地檢測土壤內的磷、氮、鉀，並自動調整如灑水、施肥等，令植物能夠順利過渡首月；亦可省卻機構派員親身了解植物狀況，減少所產生之碳足印。她舉例其中一個須實地考察的地方為大欖郊野公園，來回需時兩小時，當中所製造的碳足印可能已超過植樹所攝取的二氧化碳量。

度身訂造STEAM教材

除GROOTX系統外，她亦成立另一初創，為不同中小學生度身訂造個別的STEAM教材，讓他們接觸相關知識如3D建模、元宇宙及物聯網等。