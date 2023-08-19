楊何蓓茵指刪公務員指引「政治中立」字眼仍在研究　簡化退休機制料半年完成

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（19日）出席香港電台的節目訪問，她表示有關簡化公務員的退休機制會會在大約半年時間完成。而在之後被問到有關於《施政報告》修訂公務員守則，對有關刪除「政治中立」字眼仍在研究之中。

楊何蓓茵今早出席港台的訪問。她表示簡化公務員退休制度，是對工作表現不能達標的公務員一個訊號，希望有關公務員會明白及改善個人的表現。楊何又指，如果能力上問題或不合適相關崗位，提早結束比拖延還好。她又解釋，有關的機制並非要處置間中表現欠佳的公務員，而是持續欠佳者。她指僅一次半次的表現欠佳，仍有機會進行培訓、輔導以及調職，認為不公平或因為偏見的問題機會很微。

楊何在訪問又指，過去的機制時間過長，平均要20個月。她表示簡化後公務員的申述機會由4次減至2次，以及將觀察期減至最多一次，她表示有信心在幾個月或是半年完成改革。而她又表示，在過去5年，只有16名公務員啟動有關機制，當中有9人已離開政府。

爭取今年完成修訂公務員守則

另外，對於《施政報告》提出，修訂公務員守則的事情，楊何指因為社會上有不同意見，對有關刪除「政治中立」的字眼仍在研究中。楊何表示，「政治中立」是要求無論政治理念如何，都要忠誠地執行政府的決定，指有關要求沒有改變。她指原來目標在今年上半年推出新守則，但目前會爭取在今年內完成修訂。