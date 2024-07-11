楊何蓓茵：中央承諾支持公務員培訓　大三學生投考「反應熱烈」

公務員事務局局長楊何蓓茵早前率團訪京，拜會國務院港澳辦副主任王靈桂，她表示港澳辦對特區政府公務員的最新情況和工作進展表示肯定，又承諾如果在公務員培訓方面有需求，中央會提供必要的支持與協助。談到特區政府近年的招聘工作，楊何蓓茵指大學三年級投考公務員反應熱烈，又認為在招聘臨時合約的職位上，短視頻直播平台快手「快聘」有值得參考的地方。

讚快手「快聘」對招 聘臨時工值得參考 楊何蓓茵接受《大公報》訪問時指，自特區政府去年起，容許大學三年級學生提早投考公務員職位，現時已有30個職系或職級，會考慮下一屆畢業的大學生或研究生，形容新措施「反應熱烈」，今年6月報考綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」的大學生，由去年6月上一輪的2,500人，大幅增逾八成至4,600人，當中約35%為下一屆畢業的大學生。至於報考政務主任(AO)、行政主任(EO)和相關職系聯合招聘的人數亦增加約38%，當中約600名報考人為大學三年級學生。