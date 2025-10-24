楊何蓓茵：公務員培訓需轉型　惟須保留社會珍視原則

楊何蓓茵表示，無論公務員如何突破，亦要保留社會好珍視的價值和原則。(大會提供)

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(24日)出席論壇，就「新政新思路」議題發表講話。她表示面對新形勢，公務員培訓亦需轉型，不僅要認識香港，還要認識國家及國際局勢。不過她強調無論公務員如何突破，亦要保留社會好珍視的價值和原則，例如公平和對私隱的尊重等。

楊何蓓茵說，科技的發展正影響公務員的工作，新世代對於生活和工作的看法和以前有所不同，亦令尋找和吸引人才方面增加許多挑戰，故公務員培訓亦需轉型，由提升技能式轉為開拓視野和新經驗的刺激，例如展開以「東盟」的系列培訓、因應全球南方國家崛起而開展「撮合南北」系統培訓。

她進一步指出，隨著國家的地位和實力日益提升，加上國際形勢變幻，公務員除了要認識香港，還要認識國家和世界，以及國際局勢，在這方面不能紙上談兵，要多走出去。她表示在國家安排下，特區政府推送年輕的公務員到聯合國機構任職的工作實習交流，已推行兩屆，她認為有助汲取新看法和經驗，為新形勢下做好香港拿取相關經驗。

須保留公平 尊重私隱 等 原則

被問及公務員在香港轉型過程中起到甚麼作用時，楊何蓓茵強調，無論公務員如何突破，都必須保留社會珍視的價值和原則，包括公平、尊重私隱及無歧視等，不會優待部分東西。她指出，政府在設計新政策與措施時，會投入更多時間與心思，確保在轉型突破的同時，都保留這些重要原則。