熱門搜尋:
六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-14 11:58:10

楊何蓓茵：公務員表明以私人身分發表言論非「絕對牌照」　網上和現實都有「很多眼睛看著」

分享：
楊何蓓茵：公務員表明以私人身分發表言論非「絕對牌照」　網上和現實都有「很多眼睛看著」(林俊源攝)

楊何蓓茵：公務員表明以私人身分發表言論非「絕對牌照」　網上和現實都有「很多眼睛看著」(林俊源攝)

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。公務員事務局局長楊何蓓茵在電台節目說，並非要公務員噤聲，但要以合適形式表達言論，指諮詢稿中不少要求一直都存在，不認為會收窄公務員的言論空間。她又指僱員對僱主須有職業道德，即使公務員表明以私人身分發表言論，也不是「絕對牌照」，說甚麼也可以。

楊何蓓茵表示，有「很多眼睛」看著網上和現實世界的言行，雖然政府不會主動在網上巡查，但公務員公開發表一些言論，不難傳到政府，如有不妥，當局不排除會跟進。楊何蓓茵表示，守則也有其他規條，要求堅守法治、擁護憲制秩序，如果涉及衝擊這些原則，即使以私人身分發表言論，她也會強烈建議同事不要說，因為後果嚴重 ，而職級愈高愈要警惕。她呼籲同事談及自己工作範疇的事，特別涉及批評或與現行政策相違背，要萬分小心。她明白公務員在個人生活或對政府範疇也有意見，但表達時不要令人誤以為是官方立場，或與公職身分扯上關係。

被問到例如任職教育局的公務員本身是家長、處理社福政策的公務員本身是照顧者，是否可以在私人平台發表評論，還是甚麼也不要說。楊何蓓茵回應不是要求公務員甚麼也不要說，但要看場合及職級，例如本身任職教育局的人員發表教育議題的意見會有些尷尬，她指私人機構也不會容許員工公開批評所屬機構。

2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）

邀請公務員就諮詢稿提出意見

另外，楊何蓓茵向公務員發信，邀請他們就諮詢稿提出意見。楊何蓓茵在信中說公務員是政府的骨幹，亦是政府提升治理水平的關鍵。現行守則自2009年頒布已沿用多年，隨著社會對政府和公務員的期望及要求日益提高，政府認為有必要更新《守則》，述明香港特區的憲制基礎及秩序，有助公務員了解作為行政機關一員的憲制角色和責任，並闡明現今公務員應恪守的基本信念和操守準則，使他們能更好地服務市民，為市民辦實事。她又說不論在《守則》更新前或後，所有公務員和非公務員的政府僱員均需遵守《守則》，指出這是聘書或合約的要求。

Ad Block

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，公務員守則的諮詢稿仍有模糊的地方，言論屬於批評還是意見，可以很主觀。她舉例指，以往有人提出選舉期間，票站人員因為跨區工作不便投票，部分人可能會視之為批評政策。 唐麗娥認為，公務員在網上的言論只要不觸及政策，不披露自己是公務員，應該沒有問題，但也有公務員為免麻煩，索性刪除社交平台帳戶。她指公務員一般很少會公開批評政策，工會也通常只是就僱員權益發聲，最重要是當局願意聽取意見。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受