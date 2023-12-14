楊何蓓茵：公務員表明以私人身分發表言論非「絕對牌照」　網上和現實都有「很多眼睛看著」

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。公務員事務局局長楊何蓓茵在電台節目說，並非要公務員噤聲，但要以合適形式表達言論，指諮詢稿中不少要求一直都存在，不認為會收窄公務員的言論空間。她又指僱員對僱主須有職業道德，即使公務員表明以私人身分發表言論，也不是「絕對牌照」，說甚麼也可以。
楊何蓓茵表示，有「很多眼睛」看著網上和現實世界的言行，雖然政府不會主動在網上巡查，但公務員公開發表一些言論，不難傳到政府，如有不妥，當局不排除會跟進。楊何蓓茵表示，守則也有其他規條，要求堅守法治、擁護憲制秩序，如果涉及衝擊這些原則，即使以私人身分發表言論，她也會強烈建議同事不要說，因為後果嚴重 ，而職級愈高愈要警惕。她呼籲同事談及自己工作範疇的事，特別涉及批評或與現行政策相違背，要萬分小心。她明白公務員在個人生活或對政府範疇也有意見，但表達時不要令人誤以為是官方立場，或與公職身分扯上關係。
被問到例如任職教育局的公務員本身是家長、處理社福政策的公務員本身是照顧者，是否可以在私人平台發表評論，還是甚麼也不要說。楊何蓓茵回應不是要求公務員甚麼也不要說，但要看場合及職級，例如本身任職教育局的人員發表教育議題的意見會有些尷尬，她指私人機構也不會容許員工公開批評所屬機構。
邀請公務員就諮詢稿提出意見
另外，楊何蓓茵向公務員發信，邀請他們就諮詢稿提出意見。楊何蓓茵在信中說公務員是政府的骨幹，亦是政府提升治理水平的關鍵。現行守則自2009年頒布已沿用多年，隨著社會對政府和公務員的期望及要求日益提高，政府認為有必要更新《守則》，述明香港特區的憲制基礎及秩序，有助公務員了解作為行政機關一員的憲制角色和責任，並闡明現今公務員應恪守的基本信念和操守準則，使他們能更好地服務市民，為市民辦實事。她又說不論在《守則》更新前或後，所有公務員和非公務員的政府僱員均需遵守《守則》，指出這是聘書或合約的要求。
公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，公務員守則的諮詢稿仍有模糊的地方，言論屬於批評還是意見，可以很主觀。她舉例指，以往有人提出選舉期間，票站人員因為跨區工作不便投票，部分人可能會視之為批評政策。 唐麗娥認為，公務員在網上的言論只要不觸及政策，不披露自己是公務員，應該沒有問題，但也有公務員為免麻煩，索性刪除社交平台帳戶。她指公務員一般很少會公開批評政策，工會也通常只是就僱員權益發聲，最重要是當局願意聽取意見。