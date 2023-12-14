楊何蓓茵：公務員表明以私人身分發表言論非「絕對牌照」　網上和現實都有「很多眼睛看著」

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。公務員事務局局長楊何蓓茵在電台節目說，並非要公務員噤聲，但要以合適形式表達言論，指諮詢稿中不少要求一直都存在，不認為會收窄公務員的言論空間。她又指僱員對僱主須有職業道德，即使公務員表明以私人身分發表言論，也不是「絕對牌照」，說甚麼也可以。

楊何蓓茵表示，有「很多眼睛」看著網上和現實世界的言行，雖然政府不會主動在網上巡查，但公務員公開發表一些言論，不難傳到政府，如有不妥，當局不排除會跟進。楊何蓓茵表示，守則也有其他規條，要求堅守法治、擁護憲制秩序，如果涉及衝擊這些原則，即使以私人身分發表言論，她也會強烈建議同事不要說，因為後果嚴重 ，而職級愈高愈要警惕。她呼籲同事談及自己工作範疇的事，特別涉及批評或與現行政策相違背，要萬分小心。她明白公務員在個人生活或對政府範疇也有意見，但表達時不要令人誤以為是官方立場，或與公職身分扯上關係。