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2024-06-24 10:23:42

楊何蓓茵：國安是公務員評核考慮因素 引入科技替代前線簡單崗位

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公務員事務局局長楊何蓓茵(資料圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵接受《南華早報》專訪時披露，政府正重組架構，引入以科技取代部分前線簡單崗位，以達到明年底前減少2,000個職位的目標。她指，部分簡單工作若仍用人手不符成本效益，若以科技取代可減少錯誤，亦可以24小時進行提高效率。她以香港電台為例，指港台的空缺率達23.8%，是眾多部門中最高，但編輯和校對等工作可以用科技協助。

楊何蓓茵又表示，國家安全是公務員評核的考慮因素之一，當局評核他們工作表現時，會觀察他們如何維護國家安全。她期望所有層級的公務員，意識到維護國家安全有高度重要性，及確保政策「滴水不漏」，不容易受威脅。公務員應知道在日常工作中，需確保各項程序能維護國家安全，雖然在公務員評核中，維護國安不會被列為具體的工作能力範疇，但會列為整體評核的一部分。 

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不監控私人社交媒體帳戶 惟收投訴會調查

至於早前公布的更新版《公務員守則》，列明不可以公務員身份批評任何政府政策，楊何蓓茵指，僱員支持高層決定、不公開批評僱主，是基本的工作道德，禁止公開批評政府政策，不會製造寒蟬效應，若公務員真誠相信自己的意見應被採納，應該透過內部渠道表達意見，當局亦不會監控公務員的私人社交媒體帳戶，惟若收到投訴，將會作出調查。

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