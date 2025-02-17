楊何蓓茵：約85%公務員5天工作 轉制須確保不削緊急服務

政府自2006年起推行五天工作周。截至去年9月底，有85%、即約14萬1100名公務員已全面實行五天工作周。目時仍有15%、即約2萬4800名公務員繼續以非五天工作周模式工作。
公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會一個委員表示，推行五天工作周需要配合科技應用和人手調配，並顧及公共服務質素，預計未來讓更多公務員能夠轉為五天工作，會面對相當挑戰。但局方會繼續鼓勵部門在不涉及額外人手資源、不減少工作時數、不削減緊急服務，維持周六日必需櫃台服務的4項基本原則下，轉為五天工作周。
交由部門自行處理較合適
楊何蓓茵表示，不打算制定推行五天工作周的部門數目目標，亦沒有統計哪些部門一定不能實施五天工作，但部分部門的確遇到困難，例如懲教署曾推行五天工作，但每更的工作時數會變長，職員屬意回復非五天工作安排，她認為交由部門自行處理是較合適做法。
楊何蓓茵又說五天工作周是家庭友善措施，並非聘用的服務條款，當局要在提高公務員生活質素、善用公帑及不影響提供公共服務之間取得平衡。 有議員指出部分原本要六天工作的公務員在五天工作周後，上班時間或要9時14分、8時43分。楊何蓓茵說有可能會出現相關情況，但前提是公共服務不受影響，至於是否可以將上下班時間「拍齊」，則交由部門首長考慮。
公務員事務局提交立法會文件指出公共服務種類繁多，服務對象需亦各有不同，為確保公共服務的水平和效率不受影響，以及在星期六、日維持必需的櫃台服務，一些職位或工種，尤其提供緊急和必需服務的部門，無可避免要維持非五天工作周模式，主要是負責出入境、文化康樂、郵務、環境衞生、執法及懲教等工作的公務員。
原文刊登於 香港電台