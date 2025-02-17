楊何蓓茵：約85%公務員5天工作 轉制須確保不削緊急服務

政府自2006年起推行五天工作周。截至去年9月底，有85%、即約14萬1100名公務員已全面實行五天工作周。目時仍有15%、即約2萬4800名公務員繼續以非五天工作周模式工作。

公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會一個委員表示，推行五天工作周需要配合科技應用和人手調配，並顧及公共服務質素，預計未來讓更多公務員能夠轉為五天工作，會面對相當挑戰。但局方會繼續鼓勵部門在不涉及額外人手資源、不減少工作時數、不削減緊急服務，維持周六日必需櫃台服務的4項基本原則下，轉為五天工作周。