楊哲安專訪｜「六合彩論」勸沉默大多數投票　標榜敢言「做自己」

很多香港人都會買六合彩「發個橫財夢」，今次出選港島西直選的自由黨楊哲安則以買六合彩為比喻，指：「香港人買六合彩唔係覺得一定會贏，係買個希望。好似今次咁，你唔去投票，我一定贏唔到；你去投票，我就有機會贏」。 記者 陳芷晴 主要爭取中產選票，楊哲安自言親身體會他們的負擔，「人工好似唔差，當你養完家活完兒，尤其係教育，再請外傭、交租、交稅，『斗零』都冇得剩，政府政策優惠得個吉」。他不滿政府今年突然取消2,500元學生津貼，認為政府對中產的優惠政策需有預知性，「唔好一下畀，一下又唔畀」。

希望學生有時間「發白日夢」 楊哲安的4名愛女既有在外國留學，亦有留港就讀私校。他分享其中一名千金當年因不適應小一生活而「日日嗌肚痛」，他希望推動教育多元化，「畀多啲時間佢哋發白日夢，夜晚唔夠瞓，發唔到夢，冇夢想行去邊？」 今次選戰，5名候選人爭兩席。當中3名對手更是現任立法會議員，被問到有否壓力時，楊哲安反指：「佢地壓力大我好多，3個之中起碼一個冇得做，分分鐘兩個冇得做。」他不滿3名來自大黨派的現任議員「一出嚟就告急」，楊哲安明言：「一定唔會告急，我定位係中產，要吸引沉默大多數出嚟投票。佢哋係有諗法嘅選民，唔係催出嚟，催到頭髮甩都催唔到。」

楊哲安續指：「你要投贏硬嗰個就投陳學鋒啦，都唔係投緊佢，投緊佢個黨(民建聯)咋嘛，投緊『梗有一間喺左近』嘅做法呀嘛」。至於新民黨陳家珮，楊哲安則指「佢個前輩叻，如果香港人覺得講到尾都係靠前輩嘅，咁咪投前輩囉。但如果覺得香港要靠下一代自力更生，就投我」。 楊哲安標榜敢言 拉票過程中，楊哲安提及支持者最希望他「入到立法會唔好變」。他表明敢於做最敢言的議員，「我性格就係咁，如果選民鍾意我咁嘅性格，入咗去變咗，下屆就唔會投畀我，我寧願做返我自己」。 港島西直選候選人有自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、獨立候選人黃秋萍、民建聯陳學鋒，及工聯會郭偉强。