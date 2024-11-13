楊德強：陸續舉行測試賽迎接全運會　有預案應對天氣影響

其餘3個項目，男子手球、劍擊及七人欖球則會在啟德體育園舉行測試。手球及劍擊分別於2月及5月於啟德體藝館進行測試，而容納5萬人的啟德體育園主場館，會舉行七人欖球賽，測試賽很可能定於明年首季。

首場測試是本月在粉嶺高球場舉行的香港公開賽；明年3至5月將有包括沙灘排球、籃球賽22歲以下項目、場地單車，以及三項鐵人賽。

楊德強表示，香港有舉辦不同大賽的經驗，期望測試賽可調整至全運會模式。他又說，計劃將香港國際七人欖球賽的嘉年華元素加入全運會，亦希望其他賽事，例如三項鐵人項目於維港和中環海濱作賽，可以向內地以至海外宣傳香港特色景點。

對於今年11月接連有熱帶氣旋，楊德強表示，三項鐵人戶外作賽會最受影響，大會將有預案，初步計劃預設後備比賽日期，亦不排除有需要時縮短賽程。

另外，他表示，大會將安排運動員及團隊入住相關賽場附近的酒店，與合資格酒店洽商。他透露，主傳媒中心將暫定設於西營盤中山紀念公園體育館，大會正考慮推出旅遊套票，讓旅客到香港觀賞全運會賽事，同時可遊覽本港景點。