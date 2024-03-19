楊德斌：公營機構應就網絡安全採用同一措施 中小企要提高網絡風險意識

早前先後有公營機構電腦系統被黑客入侵，導致資料外洩。身兼港區人大代表的前政府資訊科技總監楊德斌表示，政府資訊科技辦公室會向不同部門發出指引，採取網絡安全措施。他認為公營機構應要採用同一做法，又建議私營機構、特別缺乏資訊科技部門的中小企，亦要提高網絡風險意識。 楊德斌接受香港電台專訪，表示企業或機構如果明知要儲存大量個人私隱資料，需要使用較強抵禦性的網絡安全工具，成本可能較高。但他強調選用創新並重要的網絡安全工具，不應該只考慮價錢，需要同時考慮工具的表現。

楊德斌又說香港較少自行研發網絡安全工具，做法較被動，希望未來發展「再工業化」，香港可以自行研發，或與內地專家合作，共同開發適合香港市場的產品。

楊德斌相信23條立法不影響外資 在任期間有份策劃首份「智慧城市藍圖」的楊德斌認為，近年香港在發展智慧城市步伐可以更快，包括先行在不同部門的日常工作採用人工智能，再推動企業應用，相信可以填補建築、運輸和醫療等人手短缺嚴重的行業，提升效率。 他說香港有很多行業未做到數字化，呼籲重新思考流程，舉例很多茶餐廳陸續使用掃碼點餐，但只是數字化轉型第一步，建議業界利用系統收集到的數據，用以分析顧客喜好，並做針對性宣傳，提高營商效率。