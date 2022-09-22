楊明上訴不小心駕駛案延至12月22日判決 法官：鐵證如山

【15:30更新】法官陳仲衡表示需在庭上先查看完行車記錄儀，才聽控辯雙方的陳詞。法官又問上訴人由認罪改為不認罪，後來又由不認罪改為認罪的時序，指出上訴人應為他自己的決定負責任，而上訴人不小心駕駛鐵證如山。

上訴方認為，考慮本案的背景及案情，判囚18日及停牌兩年是原則上犯錯，且參考同類型或更嚴重的案例，可見本案判刑過重。法官直言，其他案例的參考價值不高；上訴方則認為其他案例有助法庭考慮判刑，否則缺乏一致性。上訴方又指，原審裁判官鄧少雄以上訴人受嚴重酒精影響為判刑基礎，故認為因而加重判刑，對上訴人並不公平。

控方則再列出證據支持原有判刑，又指出加刑因素需要考慮不小心駕駛是因為醉駕。他表示當時楊明不小心駕駛把座駕和石壆撞爛情況嚴重，即使在沒有飲酒之下如此駕駛已是非常之危險，更何況是醉駕。他表示觀乎現場環境亦已可斷定上訴人當時有醉駕，交通警嗅到楊明身上酒味，醫療報告亦提到楊明有酒氣並多次要求離去，且拒絕接受檢查，故法庭必須考慮醉酒者駕駛這個與刑責有關的加刑因素。法官表示需要些時間，將於12月22日上午10點再次開庭，到時將有判決。

上訴人可在以下條件保釋

港幣十萬元保證金

不得離開香港

每周三下午3-6時到山頂警署報道

如寓所地址有更改需在24小時前通知警方

不得駕駛任何車輛。

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【10:30更新】楊明(原名林明樂)被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足三項罪名，早前他承認不小心駕駛等兩罪，而拒絕提供血液樣本罪則不成立，經審訊後被判監18日、停牌兩年、罰款3,000元，並需自費接受駕駛改進課程。楊明認為刑期過重提出上訴，案件今早(22日)將於高等法院法官陳仲衡處理。



楊明去年起初承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪，原本需要還柙候判，但楊明推翻兩項控罪的認罪答辯。案件去年11月維持原判，楊明透過代表律師表明希望獲判非監禁式刑罰，而裁判官斥楊明並非初犯，沒有汲取教訓，完全咎由自取，自招惡果，判楊明判監18日、停牌兩年、罰款3,000元等。楊明隨即提出上訴及保釋申請，獲裁判官批准。