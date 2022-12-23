楊明入獄｜傳憂心安全要求保護　獄中需坐足18天過新年

楊明被判監18天，據知由於刑期少於30日，所以不獲假期豁免，即要坐足18日，約於明年1月8日刑滿。而他判刑後，即被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿。據悉，楊明更要求保護，聲稱恐有人會對他不利。

TVB藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道，疑因酒醉下駕駛私家車越過雙白線後撞壆。他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。其後他向高院就刑期提出上訴，高院法官昨(22日)終駁回上訴，需即時服刑。

寒冷天氣可以獲7張被

按既定程序，楊明須接受「電子通櫃」(X光機檢查直腸)，確保體內沒有藏毒，再於指模房辦理收押手續，包括打指模、拍照、點算及收管身上物品，再分派犯人號碼、囚衣。而男囚犯一般每3星期獲派發一卷廁紙。

另外，在囚人士冬季均會獲分發長袖內衣及內褲、長袖襯衣及外褲、抓毛套衫、抓毛外套、襪及5張毛氈。天氣寒冷時更可獲增派發毛氈至6至7張。同時，懲教署也更換了新款間棉被和毛氈，除可防菌、防塵蟎及防霉外，也更難被撕破，能防止在囚人士自殺。

不過，即使昨日冬至，楊明昨晚在獄中做冬，但監獄的餸菜亦不會特別增加，之後聖誕及新年，他也將需在冰冷的鐵窗內度過。而昨日當案件有宣判結果後，網上隨即引起熱議，更有網友惡搞維基百科資料，楊明居住地改為「香港荔枝角收押所」。