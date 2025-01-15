楊永杰倡推動宗教旅遊，研究製作本地宗教相關的線上線下遊戲

楊永杰今日在立法會提出口頭質詢，建議當局與旅遊業界、本地寺廟及宗教場所探討制訂香港宗教文化地圖，透過實用的導覽資訊，向市民和遊客推廣本港多元的宗教文化；加強宣傳本地寺廟及宗教場所舉辦的活動，推廣禪修及素食等文化；研究製作與本地宗教相關的線上及線下遊戲，例如向參觀宗教景點的參加者致送徽章，及解鎖下一個參觀任務，以生動有趣的方式伴隨參加者遊遍香港的宗教景點。

政府積極發展旅遊業，有賽馬旅遊、海島旅遊、體育旅遊等。立法會議員楊永杰進一步建議發展宗教旅遊，包括研究製作與本地宗教相關的線上及線下遊戲。

▼啟德體育園主場館已大致完工▼

民政及青年事務局局長麥美娟回應指，政府一直有向旅客介紹香港宗教景點，同時邀請媒體、業界等親自走訪，製作不同的節目和特色宣傳，吸引旅客來港。而政府上月公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》亦提及會着眼於宗教旅遊的多元化發展，包括與宗教團體商討在不影響宗教活動下，有限度開放場所作為觀光景點。民政及青年事務局會協助聯繫相關宗教團體探討安排。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，曾在澳門玫瑰堂觀賞中樂團表演，感到印象深刻，詢問香港的宗教場所能否「玩Crossover(聯乘)」。麥美娟表示黃大仙祠亦有「Busking(街頭表演)」，局方會與不同宗教團體共同舉辦富有特色的宗教文化活動，吸引遊客。