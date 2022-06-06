楊潤雄不評論新政府組班 冀議員與政府繼續合作

距離新政府不足一個月，近日政界不斷流傳新班子名單，教育局長楊潤雄表示，不評論新一屆政府的組班工作，目前只專注在教育局的工作，未有透露個人去留意願。他認為教育界可以放心，指候任行政長官李家超在競選時，已提到優化教育是其中一項核心策略，相信教育相關的工作在未來可以進一步發展，期望各個界別的議員與新一屆政府合作，將教育推上新的台階。

楊潤雄今日出席立法會議員、教聯會副主席鄧飛及教育界議員朱國強聯合開設的辦公室開幕儀式，他稱現屆政府非常重視教育，已投入大量資源，並做了撥亂反正、正本清源的功夫，建立與一國兩制相適應的教育體制，希望為下一代營造好的教育環境，令他們可安心發展和成長。

楊潤雄：學校要確保圖書館無危害國安書本 指引已清晰

今日有報道指，中小學因應《國安法》實施要求，需審核校內藏書，不少學校因而將涉及政治文化、社會運動等類型的書籍下架。楊潤雄表示，學校選擇讀物的兩大原則，是適合學生年齡和配合教育需要，並確保圖書館沒有危害國家安全的書籍出現。他指圖書館藏書與教科書一樣重要，因為兩者皆能影響青少年的想法和思想，學校有責任做好把關工作。至於有教師反映教育局未曾提供清晰具體的審書準則，楊潤雄則表示當局的指引已經很清晰，若教師就審書有疑問，可向教育局尋求專業支援。

另外，他又被問到《國安法》推行會否影響學校教學，楊潤雄不認為落實《國安法》與學校教學有所衝突，學校有必要教導學生正向思維，教導他們認識自己的國家，增進知識，培養正向人生觀。