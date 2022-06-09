楊潤雄傳調任文旅局長　蔡若蓮或坐正掌教育局

港府換屆在即，政府新班子逐一敲定。有傳媒獲悉，教育局局長楊潤雄將留任下屆政府，並調任為新設的文化體育及旅遊局局長；而教育局局長一職，極有可能由副局長蔡若蓮升任，成為問責制推行以來，首名女性出任該職。消息稱，楊潤雄近日在內部會議已表明下放工作，讓蔡若蓮提前交接。

據了解，楊潤雄已接受候任行政長官李家超邀請，留任至下屆政府，並調任為新設的文化體育及旅遊局局長，日後掌管文化、藝術、體育、電影、創意產業與旅遊事務等範疇。楊潤雄成為問責官員前，曾在多個政府部門任職，包括出任民政事務局政務助理長達4年多，及後被時任教育局局長吳克儉賞識，並於2012年出任副局長。

楊潤雄暗示提前交接

至於教育局局長一職，據悉將由副局長蔡若蓮升任。蔡若蓮加入政府前，是福建中學(小西灣)校長，身兼教育工作者聯會副主席的她，2016年曾先後參選立法會及選舉委員會，惟未能當選。翌年獲楊潤雄邀請出任教育局副局長，任內主理教師專業發展、學校管理政策，以至推廣閱讀、建議文言篇章等。消息指，楊潤雄日前在高層會議上，已著各常任秘書長李美嫦與各副秘書長，向蔡若蓮匯報日常工作，暗示提前交接。

政圈早前亦盛傳多個教育局局長人選，其中身兼教聯會副主席的立法會議員鄧飛，日前公開表明不會「入局」，指自己從政經驗資歷太淺，將留在議會學習。