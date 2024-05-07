楊潤雄反駁袁彌昌文章 「劣幣驅逐良幣」是謬論

五一黃金周假期剛結束，文化體育及旅遊局長楊潤雄日前表示，黃金周為香港帶來逾20億元的收益。楊潤雄今日(7日)在社交媒體指，十分歡迎不少人士也對黃金周旅遊業狀況表達意見，惟他不認同今日在報章一篇文章，作者提及「一場辛苦為誰忙」，指政府諂媚式迎合低消費的遊客經濟效益少，甚至「劣幣驅逐良幣」，這些都是謬論。

楊潤雄續指，每150萬旅客就為香港生產總值帶來百分之零點一的增加，而今次黃金周就為香港帶來超過20億的消費，讓多個行業受惠，況且過門便是客，必須為旅客提供優質旅遊體驗，更希望他們再來香港。楊潤雄又表示，文章又說看不到政府發展旅遊的策略，更是毫無根據，既忽略了旅發局、旅議會以及各業界付出的努力，也漠視了人家工作的成果，屬於以偏概全妄下定論，大家千萬不要被誤導。他指，留意到旅客出行的新趨勢，如比較喜歡理智消費、城市漫遊，局方在籌劃旅遊業發展藍圖2.0時，一定會集思廣益，找出應對的策略。