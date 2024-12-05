楊潤雄林世雄被免職　李家超：羅淑佩陳美寶「擁抱我嘅施政理念」(更新)

特首李家超任命陳美寶(左)為運輸及物流局局長，羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，指她們兩人有「改革意識」，支持他的施政理念。(林俊源攝)

《新華社》報道，根據行政長官李家超的提名和建議，國務院今日(5日)決定任命陳美寶為運輸及物流局局長，羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，並免去林世雄的運輸及物流局局長，以及楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。特首李家超早上見傳媒時表示，已觀察了一段時間，讚揚羅淑佩和陳美寶有解說能力、改革意識，以及支持和擁抱他的施政理念。

李家超：已觀察一段時間 羅陳有「解說能力及改革意識」

李家超表示，林世雄和楊潤雄多年來努力工作，服務社會，感謝他們的貢獻，祝願他們離任後工作順利，生活愉快。

李家超又指，新任的陳美寶和羅淑佩服務香港30年，賞識她們的領導及解說能力，讚揚她們有改革意識，認同和支持特首的施政理念，他有信心她們兩人會以不屈不撓的精神，帶領他們決策局，勇於擔當，善於作為，把握機遇，克服挑戰，全力服務香港市民，貢獻香港社會。

被問及換人原因，楊潤雄是否表現不好，有否檢視其他官員表現時。李家超回應指，今次決定是經過一段時間觀察，以及判斷未來時間希望做的工作，過去因為疫情及黑暴損失很多時間，一直與大家講追時間及成績，未來希望做大量工作為市民服務，創造最大的經濟價值社會效益。

指新局長表現擔當「 支持和擁抱我 嘅 施政理念」

李家超認為新任的2位局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，「正正符合我的施政理念」。他希望團隊主動作為以結果為目標，基於這個理念提名及建議中央任命兩位局長。

他讚揚新局長表現擔當、幹勁、熱誠，「支持和擁抱我嘅施政理念」，相信會做到更多工作，尤其在文體旅遊及物流方面做到成績。他形容現時新加入後，團隊符合他的要求，是肯做事、做成事的團隊，會與團隊團結一致優勢互補，會為香港作出更多貢獻。

羅淑佩欠文體旅遊知識？李：無人「 乜都識」

被問到羅淑佩缺乏文體旅遊方面的專業知識，李家超表示沒有人能做到「全知、乜都識」，重要的是局長的素質。他指出，各局內的公務員中，許多人擁有豐富的經驗和專業知識，政府非常重視公務員所提供的建議，這些建議值得參考。李家超認為，局長的責任不是試圖讓自己「什麼都懂」，雖然他們需要努力學習，但更重要的是做好領導角色，及早介入，幫助同事解決問題。